Dix années de vol : Vietjet propose des billets à 0 dôngs pour Singapour

Photo ; VJ/CVN

Ainsi, du 24 mai 2024 à 00h00 au 30 mai 2024 à 23h59, Vietjet ouvre la vente de jusqu'à 10.000 billets Éco à partir de seulement 0 dôngs sur le site officiel www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air. Ces billets promotionnels sont valables pour les vols directs entre Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Dà Nang et Singapour, avec des horaires de vol flexibles du 1er septembre 2024 au 13 novembre 2024.

Grâce à ces incitations attrayantes, les passagers voyageant avec Vietjet ont désormais plus de possibilités pour se rendre à la "Cité du Lion", explorer les impressionnants jardins de la baie, assister au festival de musique d'été avec leurs idoles musicales, et faire du shopping dans le centre commercial le plus fréquenté de la région.

Vietjet vous emmène à travers le monde cet été avec plus de 168 routes à travers le Vietnam et à l'international, desservant des destinations telles que Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adélaïde (Australie), Mumbai, New Delhi, Ahmedabad, Kochi (Inde), Shanghai, Xi'an, Chengdu (Chine) et bien d'autres destinations attrayantes dans toute la région Asie-Pacifique.

Profitez de la quintessence des cuisines vietnamiennes et indiennes à bord, avec des plats frais, délicieux et nutritifs comme le pho Thin, le banh mi Vietnam, le riz Basmati au curry végétarien, le riz au poulet au curry, et bien plus encore. En plus, découvrez des programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 mètres d'altitude.

Rejoignez dès maintenant le programme de fidélité Vietjet Skyjoy pour cumuler des points échangeables contre des cadeaux attrayants de Vietjet et de plus de 250 marques préférées.

Minh Thu/CVN