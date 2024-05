Le Vietnam, une destination de choix pour les investisseurs étrangers

Le Vietnam montre des indicateurs macroéconomiques solides, consolidant sa place dans la stratégie de diversification des chaînes d’approvisionnement de nom-breuses multinationales. Le pays devrait connaître un essor significatif dans l’attraction des IDE, particulièrement dans les secteurs de la technologie, des énergies renouvelables, de la santé, de la finance et de l’immobilier.

Photo : VNA/CVN

Les politiques favorisant l’inves-tissement, conjuguées à des inci-tations fiscales et à l’émergence de zones industrielles autour de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville, positionnent le Vietnam comme une destination privilégiée pour les investisseurs étrangers à la recherche de possibilités de croissance durable sur le long terme.

Les domaines les plus prisés en 2024 incluent la technologie, où l’innovation et la numérisation sont en plein essor, et les énergies renouvelables, qui gagnent du terrain grâce à un focus accru sur les sources d’énergie propre telles que le solaire et l’éolien, afin de renforcer de manière durable la production électrique du Vietnam. Par ailleurs, on note une forte croissance dans le secteur des technologies médicales et d’autres industries liées à la santé. L’année 2024 se profile comme une période où les investisseurs étrangers pourront exploiter les opportunités et concrétiser des grands projets d’IDE au Vietnam.

Industries manufacturières

Les IDE décaissés au Vietnam au cours des quatre premiers mois de 2024 ont atteint environ 6,28 milliards d’USD, en hausse de 7,4% par rapport à la même période de l’année dernière, selon l’Office général des statistiques. Il s’agit du montant le plus élevé au cours des quatre premiers mois depuis ces cinq dernières années. Le montant décaissé dans les industries manufacturières et l’immobilier a atteint respectivement 4,93 milliards et 607,6 millions d’USD, représentant 78,5% et 9,7% du total.

Selon les données de Cushman & Wakefield, en Asie, les capitaux d’investissement affluent fortement vers l’immobilier industriel, les investisseurs pariant sur de nouveaux actifs et secteurs de l’économie. Grâce à l’expansion des grands fabricants au Vietnam, les secteurs logistiques et industriels des grandes villes et des provinces voisines en bénéficient.

À Hô Chi Minh-Ville, le secteur de la logistique connaît une croissance positive, les flux de capitaux d’investissement se concentrant principalement sur la construction et le développement d’usines et d’entrepôts prêts à l’emploi. En 2024, l’immobilier industriel devrait continuer à être un segment affichant une bonne croissance grâce aux capitaux d’IDE bénéficiant de politiques fiscales préférentielles.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam encourage vivement l’innovation, l’économie numérique, la croissance verte, l’économie circulaire, et les nouveaux secteurs économiques tels que la fabrication de puces, les semi-conducteurs, l’agriculture de haute technologie... Le Premier ministre Pham Minh Chinh a validé la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030 avec vision à l’horizon 2050, plaçant le monde des affaires, en particulier les entreprises d’IDE, au cœur de cette stratégie.

Le pays a pour objectif de devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu moyen élevé d’ici 2030, et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, s’orientant vers un modèle de croissance “verte”. Pour y parvenir, il compte mobiliser et utiliser efficacement les ressources pour le développement d’écosystèmes verts, l’économie circulaire, et la réduction des émissions de carbone, en encourageant la conversion énergétique.

Ainsi, les entreprises d’IDE sont encouragées à être à l’avant-garde de l’innovation et du développement durable, respectueuses de l’environnement via le transfert technologique, la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation, et la réalisation de projets verts. Les partenaires de développement sont invités à promouvoir la coopération, le partage d’expériences, et la consultation politique avec le Vietnam, à lui apporter un soutien financier et technique, et à coopérer dans la formation et le développement des ressources humaines, notamment une main-d’œuvre de haute qualification pour les secteurs économiques clés, les domaines importants et émergents.

Les investisseurs étrangers ont salué l’intégration du Vietnam dans la tendance mondiale du développement vert, avec un engagement ferme à respecter les engagements pris lors de la COP 26, tandis que le gouvernement a publié des politiques pour encourager les investissements étrangers dans des projets utilisant des technologies avancées, propres et respectueuses de l’environnement, avec des méthodes de gestion modernes contribuant activement à la chaîne de production mondiale.

Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a souligné l’importance de maintenir un environnement d’investissement stable et de sélectionner judicieusement les investisseurs pour attirer efficacement les investissements étrangers. Cependant, il a également reconnu que le Vietnam pourrait faire face à plusieurs défis cette année dans ce domaine, notamment en raison de la complexité et

de l’imprévisibilité de la situation mondiale. Pour accroître l’attraction des IDE, le ministre a souligné la nécessité pour le pays de continuer à ajuster ses politiques en fonction des tendances mondiales en matière d’investissement, d’accélérer la réforme administrative et de renforcer la formation des ressources humaines.

Un marché attrayant

Le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Dô Thành Trung, a déclaré que le Vietnam perfectionnait de plus en plus le système juridique, les mécanismes et les politiques visant à améliorer l’environnement d’investissements et des affaires. En particulier, le pays a mis en place de nombreux mécanismes attrayants d’incitation à l’investissement pour les entreprises et sociétés technologiques, notamment les industries des semi-conducteurs et des puces électroniques…

Photo : VNA/CVN

Nakajima Takeo, représentant en chef de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) au Vietnam, a affirmé que le Vietnam demeurait un marché attrayant et prometteur pour les entreprises japonaises. Il a cité une enquête de la JETRO montrant que d’ici un à deux ans, 56,7% des entreprises japonaises envisagent de développer leurs activités au Vietnam. L’application de la réglementation sur l’impôt minimum mondial devrait supprimer l’efficacité des incitations traditionnelles telles que les avantages fiscaux et les exonérations de loyers fonciers.

Le Professeur-Docteur Nguyên Mai, président de l’Association des entreprises à capitaux étrangers (VAFIE), a suggéré que le Vietnam conçoive des politiques visant à attirer les IDE dans ses domaines prioritaires tels que la haute technologie, l’innovation et l’énergie.

Pour l’année 2024, on s’attend à ce que le Vietnam continue d’attirer d’importants capitaux d’investissement étrangers, jouant un rôle majeur dans la promotion de la croissance économique.

Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, la reprise économique en Asie, conjuguée aux accords de libre-échange, pourrait motiver davantage les investisseurs étrangers à rester dans le pays et à en attirer de nouveaux. Cependant, la concurrence géopolitique entre les grandes économies, ainsi que l’émergence de nouvelles normes et même l’intervention gouvernementale pour orienter ou réorienter les investissements, pourraient influencer les flux d’investissements étrangers, notamment la tendance croissante à la délocalisation de la production vers des pays alliés après la pandémie de COVID-19.

Thê Linh/CVN