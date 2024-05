Les propriétés de villégiature au Vietnam attrayantes pour les investisseurs étrangers

Photo : VNA/CVN

L'Association vietnamienne des agents immobiliers (VARS) a déclaré que jusqu'à récemment, le marché de l'immobilier de villégiature était sombre, avec près de 3.200 produits lancés sur le marché en 2023, en baisse de 80 % sur un an, et seulement 700 appartements absorbés.

Cependant, les investisseurs internationaux ont racheté des propriétés vietnamiennes par le biais d'accords de fusion et d'acquisition (M&A), ont-ils indiqué. Les investisseurs étrangers sont à la recherche d’hôtels et de complexes hôteliers haut de gamme dans des centres urbains comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Les marques hôtelières internationales n’ont cessé d’étendre leur présence au Vietnam, passant de moins de 50 hôtels de marque en 2013 à près de 200 aujourd’hui.

L'année dernière, Marriott International, Inc. a signé des accords avec Vinpearl, la plus grande chaîne d'hôtellerie et de loisirs du Vietnam, pour sept hôtels et complexes supplémentaires, comprenant plus de 2.500 chambres. Trois d'entre eux étaient des conversions, à savoir Ritz-Carlton, Westin Hotels & Resorts, Element by Westin, et Courtyard by Marriott..

Parallèlement, quatre nouveaux bâtiments comprenant plus de 1.200 chambres devraient être opérationnels d’ici 2028.

Selon Rajeev Menon, président de la région Asie-Pacifique hors Chine de Marriott International, cette décision vise à renforcer la présence de l’entreprise et à mieux répondre à la demande dans le pays.

Elle exploite actuellement 16 hôtels et complexes hôteliers dans ce pays d'Asie du Sud-Est, avec un solide pipeline de développement, a-t-il déclaré, ajoutant que les débuts de plusieurs marques passionnantes sont attendus dans le pays dans les temps à venir, notamment le Ritz-Carlton, Westin Hotels & Resorts, Element by Westin et Courtyard by Marriott.

En outre, Lodgis Hospitality Holdings, basé à Singapour, s'est associé au groupe Hanwha de la République de Corée pour investir dans des projets hôteliers dans plusieurs pays asiatiques, dont le Vietnam. Lodgis espère exploiter 10.000 chambres d'ici 2025, contre 1.950 actuellement sous les marques Maida Resort, Ixora et Hiive au Vietnam et au Cambodge.

Les experts ont déclaré que les entreprises étrangères ont adopté des positions agressives au Vietnam en profitant des prix attractifs des propriétés hôtelières pour soutenir les investissements, en attendant la reprise et le développement du marché.

VNA/CVN