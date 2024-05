Vietnam Airlines rouvrira la ligne aérienne Hanoï-Chengdu le 25 juin

Photo : VNA/CVN

Quatre vols par semaine partiront de la capitale vietnamienne mardi, mercredi, vendredi et dimanche à destination de l'aéroport international de Chengdu Tianfu, l'un des aéroports les plus grands et les plus modernes de Chine.

Cette route constitue un élément important de la stratégie de Vietnam Airlines visant à développer son réseau de vols internationaux, facilitant ainsi les voyages des touristes entre le Vietnam et la Chine.

À cette occasion, Vietnam Airlines propose un programme promotionnel avec des prix aller-retour attractifs à partir de seulement 5,635 millions de dôngs (221,2 USD), applicable pour les départs de Hanoï vers Chengdu.

Le programme s'applique aux billets achetés d'ici le 31 juillet 2024, pour des trajets au départ du 25 juin au 31 juillet. Les billets sont en vente sur le site Internet, l'application mobile, les billetteries et les agents officiels du transporteur.

Actuellement, Vietnam Airlines exploite cinq liaisons entre le Vietnam et la Chine, avec un total de 33 vols aller-retour par semaine.

VNA/CVN