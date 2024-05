L'Arcade - un projet spécial de Phu My Hung en termes du nombre d'offres

Le 25 mai, Phu My Hung a lancé "L'Arcade", un projet mêlant logements et commerces. Ce dernier dispose d'un nombre limité de 37 lots, ouvrant la voie à des projets d'investisseurs visant à accroître la valeur urbaine dans les temps à venir.

>> Encore un petit peu plus de vert

Selon l'investisseur, L'Arcade est un projet qui n'est apparu qu'une seule fois dans l'histoire du développement de Phu My Hung qui ne développera pas davantage ce modèle à l’avenir.

Le projet est situé en plein centre du quartier financier et commercial international, avec quatre façades et deux côtés ouverts. Construit sur une superficie totale de 8.700 m2, il comprend deux blocs de bâtiments de 5 à 6 étages. Les étages inférieurs contiendront des magasins, chaque pièce aura une largeur de 6 à 6,8 m et les deux étages supérieurs seront des appartements.

Le propriétaire possèdera à la fois du magasin et de la partie résidentielle du bâtiment, avec deux documents juridiques distincts. Ce modèle "deux en un" permet aux propriétaires de vivre confortablement tout en gérant leur entreprise.

Il s’agit de la plus petite échelle de projets lancés par Phu My Hung à ce jour. Les précédents projets de cet investisseur comportaient souvent plus de 100 acquisitions possibles.

Sur un emplacement directement adjacent à la rue Nguyên Luong Bang, les appartements combinés à un local commercial sont pratiques pour les affaires. Nguyên Luong Bang est la rue principale du quartier commercial du centre CBD avec une largeur de 48 m. Le projet est également situé à proximité du SECC, plus grand centre d'exposition du pays, et à proximité de la région du lac Crescent. L'investisseur s'attend à ce que L'Arcade soit un espace de vie haut de gamme, un lieu de travail idéal et une enseigne au service haut de gamme.

"Nous pensons que L'Arcade aura de l’intérêt pour les propriétaires ayant une vision à long terme. Parce qu'il s'agit d'un produit spécial de valeur inédite", affirme Bui Duy Toan, Directeur du département des ventes et du marketing de la société Phu My Hung.

L'Arcade est l'un des derniers immeubles résidentiels de la zone urbaine où le fonds foncier résidentiel est sous la barre des 15%. L'orientation future de l'investisseur tend vers l'immobilier de luxe et d'ultra luxe.

Phu My Hung actualise les commodités

Bùi Duy Toan a déclaré que l'événement de lancement du projet L'Arcade marque une nouvelle étape de développement de Phu My Hung après plus de trois décennies de planification. Les investisseurs appellent cette phase la phase 2.0.

Au cours de cette période, l'investisseur se concentre sur l'amélioration de la qualité des services urbains à de nombreux égards, notamment en termes de paysages, d’installations commerciales et de services, de qualité des produits et de développement de la présence d’œuvres artistiques et culturelles.

Ainsi, Phu My Hung a achevé la rénovation paysagère de la région de Kênh Dào au début de l'année. Actuellement, l'investisseur modernise la zone du lac Crescent, l'axe commercial de la rue Nguyên Luong Bang, le parc P2 et certaines autres parties de la zone urbaine. En ce qui concerne les installations commerciales et de services, une série d'immeubles de bureaux de catégorie A, d'hôtels 5 étoiles et d'hôpitaux de pointe seront mis en place dans un avenir proche. Ces projets sont concentrés dans trois subdivisions, dont le secteur du commerce international et des finances, le lac Crescent et la zone sportive. Ces trois subdivisions forment le cœur du CBD Sud de Saigon. L'objectif de Phu My Hung est de parfaire l'aspect fonctionnel de l'espace CBD.

Dans la zone commerciale et financière internationale, Phu My Hung a annoncé qu'elle investirait dans la construction d'un centre culturel et artistique - Art Center. Ce sera un lieu d’échanges culturels et artistiques internationaux. La construction de ce projet devrait démarrer en 2025 pour une mise en service en 2027. C'est également là que se concentreront les services commerciaux, financiers, les bureaux haut de gamme et le centre administratif du lieu. Des marques et sociétés multinationales telles qu’Unilever, Manulife, Vinamilk, Petro, Novotel y auront leur siège et ouvrant des bureaux.

Concernant l'amélioration de la qualité des produits, un représentant de Phu My Hung a déclaré qu'elle coopérerait avec les principales unités mondiales de planification et de conception afin que chaque projet ait son propre point d’orgue architectural, le tout avec des matériaux choisit et en grâce aux nouvelles technologies de construction. Les unités de gestion et d'exploitation devront elles aussi être d’un niveau professionnel qualifié.

Texte et photos : Minh Thu/CVN