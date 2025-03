Rationalisation de l'économie : 18 groupes d'État sous la tutelle du ministère des Finances

>> SCIC se voit en première institution d’investissement en capitaux propres

>> Le gouvernement dissout la Commission de gestion du capital de l'État dans les entreprises

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a souligné que ce transfert vise à mettre en œuvre la politique de rationalisation de l'appareil et de renforcement de l'économie, dans le but d'accélérer la construction d'une nation forte et prospère.

Photo : VNA/CVN

Après avoir fusionné avec le ministère du Plan et de l'Investissement et reçu 18 groupes et sociétés d'État de la CMSC, le ministère des Finances agit comme "l'épine dorsale" de l'économie, gérant toutes les ressources financières provenant des investissements publics et de ces groupes et sociétés, jusqu'aux prêts étrangers. Il a demandé au ministère de créer les conditions nécessaires au développement de ces groupes et sociétés et de mobiliser efficacement les ressources pour stimuler le développement économique. Il a également insisté sur l'importance de la décentralisation, de la délégation de pouvoir, de l'innovation et de nouvelles approches pour favoriser la croissance. Étant donné l'objectif de croissance d'au moins 8% en 2025, le vice-Premier ministre a souligné que les responsabilités du ministère ainsi que celles des groupes et entreprises d'État sont particulièrement importantes.

Le président de la CMSC, Nguyên Hoàng Anh, a déclaré que ce transfert constitue une étape clé qui marque non seulement un changement dans la gestion et le développement des 18 groupes et entreprises, mais témoigne également de la détermination du Parti et de l'État à améliorer l'efficacité de la gestion et à maximiser le potentiel des entreprises d'État dans le nouveau contexte.

Photo : VNA/CVN

Les 18 entreprises transférées sous la gestion du ministère des Finances sont des acteurs majeurs qui jouent un rôle clé dans l'économie nationale. Il s'agit du groupe pétrolier et gazier du Vietnam (Petrovietnam), de la société Electricité du Vietnam (EVN), du groupe des industries du charbon et des minéraux du Vietnam (Vinacomin), du groupe chimique national du Vietnam (Vinachem), du groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT), du groupe pétrolier national du Vietnam (Petrolimex), du groupe de caoutchouc du Vietnam (VRG), de la Société d'investissement de capitaux de l'État (SCIC), de la Société nationale du tabac du Vietnam (Vinataba), du groupe Vietnam Airlines (VNA), de la Société maritime du Vietnam (VIMC), de la Société des chemins de fer du Vietnam (VNR), de la Société des autoroutes du Vietnam (VEC), de la Société des aéroports du Vietnam (ACV), de la Société alimentaire du Nord du Vietnam (Vinafood 1), de la Société alimentaire du Sud du Vietnam (Vinafood 2), de la Compagnie générale de la sylviculture (Vinafor) et de la Société nationale du café du Vietnam (Vinacafe).

VNA/CVN