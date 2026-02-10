Le Vietnam se prépare à lancer des plateformes de négoce de l’or et des cryptomonnaies

Le gouvernement a ordonné le lancement accéléré de plateformes de négoce des actifs numériques, de l’or et des biens immobiliers d’ici le 28 février 2026, afin d’améliorer la transparence et d’assurer le bon fonctionnement de ces marchés.

Photo : CafeF/CVN

La directive a été énoncée dans la résolution n°23/NQ-CP, adoptée à l’issue de la réunion ordinaire du gouvernement de janvier 2026.

Cette résolution prévoit un suivi rigoureux de l’évolution de la conjoncture économique nationale et internationale, une gestion proactive et flexible de la politique monétaire, ainsi qu’une coordination étroite avec une politique budgétaire modérément expansionniste afin de maintenir la stabilité macroéconomique, de maîtriser l’inflation et de préserver les principaux équilibres économiques.

Le Vietnam vise une croissance du PIB d’environ 8% au premier trimestre 2026 et d’au moins 10% pour l’ensemble de l’année, précise la résolution.

Le gouvernement a également souligné l’urgence de créer et d’exploiter un centre financier international au Vietnam afin d’attirer des capitaux d’institutions financières, de banques et de fonds d’investissement internationaux.

Dans ce cadre, les autorités ont été chargées de mettre en place une plateforme pilote de négociation d’actifs numériques et de rendre opérationnels les marchés des actifs numériques, de l’or et de l’immobilier avant le 28 février 2026, en garantissant la transparence et la sécurité du système.

Parallèlement, le gouvernement a réaffirmé son engagement à développer le marché immobilier de manière sûre, saine et durable, notamment en améliorant l’efficacité du Fonds national du logement et en accélérant la construction de logements sociaux, en particulier de logements locatifs. L’objectif pour 2026 est d’achever la construction de plus de 158.000 logements sociaux.

Auparavant, dans une dépêche officielle datée du 24 janvier, le Premier ministre avait chargé la Banque d’État du Vietnam de finaliser d’urgence les études et propositions relatives à la création d’une bourse nationale de l’or et d’en faire rapport aux dirigeants du gouvernement dans le courant du mois de janvier. L’Assemblée nationale a également exhorté à plusieurs reprises le gouvernement à définir une feuille de route claire pour stabiliser le marché de l’or.

Après plus d’une décennie de gestion du marché de l’or principalement par des mesures administratives, la politique vietnamienne en matière d’or entre dans une phase d’ajustement significative. L’année dernière, le gouvernement a promulgué le décret n°232 modifiant le décret n°24/2012/ND-CP, mettant ainsi fin au monopole d’État sur la production de lingots d’or et ouvrant la voie à une approche plus institutionnelle et axée sur le marché.

Dans ce contexte, la mise en place d’une plateforme nationale de négoce de l’or devrait contribuer à standardiser les prix, à renforcer la transparence et à améliorer l’efficacité du marché intérieur de l’or au Vietnam.

VNA/CVN