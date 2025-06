Coopération Vietnam - FEM de plus en plus fiable et efficace

À l'invitation du Premier ministre chinois, Li Qiang et du Pdg du Forum économique mondial (FEM), Børge Brende, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh va participer à la 16 e Réunion annuelle des nouveaux champions (Annual Meeting of the New Champions) du FEM à Tianjin et effectuer une tournée de travail en Chine du 24 au 27 juin. Ce forum permet aux pays d'échanger sur leurs visions et solutions à long terme aux enjeux clés du développement économique mondial.

La coopération entre le Vietnam et le FEM a débuté en 1989. Il s'agit d'un important forum de dialogue entre les dirigeants du gouvernement vietnamien et les plus grandes entreprises mondiales, contribuant à proposer des idées de réforme économique et offrant au Vietnam des opportunités d'investissement et de développement économique national.

Au cours des 36 dernières années, de hauts dirigeants vietnamiens ont régulièrement participé aux conférences annuelles du FEM à Davos, en Suisse et en Asie de l'Est. Le Vietnam a notamment coordonné l'organisation de nombreuses conférences importantes avec le FEM.

De manière générale, la participation au FEM a contribué de manière significative à améliorer l'image, le rôle et la position du Vietnam sur la scène internationale, grâce à des propositions et initiatives positives et efficaces. Les rencontres et échanges entre le Vietnam et les plus grandes entreprises mondiales ont notamment permis de proposer des idées de réforme économique, tout en offrant au Vietnam des opportunités d'investissement et de développement économique national.

Récemment, de hauts dirigeants vietnamiens ont promu des programmes de coopération et ont mis en œuvre efficacement le protocole d'accord signé entre le Vietnam et le FEM pour la période 2023-2026, axé sur les domaines suivants : l'innovation dans l'alimentation et les produits alimentaires ; le développement des compétences en matière d'innovation et de transformation verte ; les pôles industriels vers la neutralité carbone ; la promotion de la lutte contre les plastiques ; le financement de la transition vers les énergies renouvelables ; la collaboration sur la transformation numérique et la promotion de la création d'un Centre pour la quatrième révolution industrielle.

Le 25 septembre 2024, un Centre pour la quatrième révolution industrielle (Centre for the Fourth Industrial Revolution - C4IR) a été inauguré à Hô Chi Minh-Ville. Il s’agit du 2e centre dans le réseau des 19 centres de ce genre dans le réseau du FEM dans le monde.

Poursuivant la dynamique de coopération efficace avec le FEM, la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh et de la délégation vietnamienne de haut rang à la 16e Réunion annuelle des nouveaux champions du FEM tenue à Tianjin (Chine), constitue un événement important. Elle confirme le rôle du Vietnam en tant que partenaire fiable, membre actif et responsable du FEM, contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région et du monde.

Lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne de haut rang participeront activement à la recherche de solutions aux problèmes économiques et de développement de la région et du monde, partageront les points de vue, les visions et les expériences du Vietnam, promouvront l'image nationale, les politiques et les orientations du Parti et de l'État, et contribueront à la promotion de la démocratie et de la prospérité ; créer et promouvoir des opportunités de coopération avec les gouvernements et les entreprises.

La réunion du FEM de Tianjin 2025 placée sur le thème "L'entrepreneuriat dans une nouvelle ère", devrait réunir plus de 1.700 délégués représentant des gouvernements, des entreprises, des organisations internationales et des universitaires de nombreux pays.

Dans le cadre de la réunion, plus de 40 événements seront diffusés en ligne, notamment la séance d'ouverture, des discussions sur les tendances commerciales, les fluctuations géopolitiques, l'intelligence artificielle, etc. De plus, le Forum publiera de nombreux rapports sur les derniers résultats de recherche dans des domaines connexes.

