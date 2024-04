La coopération avec le Vietnam parmi les priorités de l’UE dans la région Indo-Pacifique

L'ambassade du Vietnam en Belgique et la Délégation vietnamienne auprès de l'Union européenne (UE) ont tenu mercredi 17 avril une réunion avec le Groupe de travail Asie-Océanie (COASI) du Conseil de l'UE. Elles ont informé ce groupe de la situation socio-économique et de la politique étrangère du pays et suggérer des domaines de coopération pour promouvoir les liens Vietnam - UE.

L'événement a eu lieu à la veille de la visite au Vietnam d'une délégation du COASI du 24 au 26 avril.

L'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyên Van Thao, a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance au rôle et à ses relations avec l'UE dans un contexte régional et international très instable.

Les deux parties partagent de nombreuses préoccupations communes dans des domaines tels que le commerce, l'investissement, le changement climatique, la transition verte, le respect du droit international et la coopération dans les cadres multilatéraux, a-t-il noté, considérant ces domaines comme des domaines potentiels dans lesquels ils pourraient envisager de renforcer leur coopération dans les temps à venir.

Nguyên Van Thao s'est déclaré convaincu que la visite prochaine de la délégation du COASI contribuerait à renforcer la compréhension mutuelle et à intensifier davantage les liens entre le Vietnam et l'UE.

Le président du COASI, Michal Safianick, a déclaré que la délégation du COASI qui se rendra au Vietnam, rassemblera environ 30 membres, dont des représentants de 27 États membres de l'UE, du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et du Conseil européen.

Le premier voyage du COASI en Asie du Sud-Est vise à en apprendre davantage sur le Vietnam et la région et à rechercher des opportunités pour renforcer la coopération entre le Vietnam et l'UE en général ainsi qu'entre le pays d'Asie du Sud-Est avec les membres de l'UE en particulier.

La coopération avec le Vietnam est l'une des priorités de l'UE dans la région Indo-Pacifique, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam et l'Indonésie sont les destinations de la visite de la délégation du COASI compte tenu de leur importance et de leur rôle dans la région.

Lors de la réunion, les représentants des pays de l'UE ont également exprimé l'espoir que cette visite aiderait à approfondir leur compréhension du Vietnam, contribuant ainsi à bâtir une compréhension commune, une confiance et à ouvrir des opportunités de coopération.

Certains domaines pour lesquels ils ont manifesté leur intérêt comprennent le commerce, l'investissement, le changement climatique, la transition verte, l'économie bleue, la sécurité maritime, la cybersécurité, la transformation numérique et les questions de démocratie et de droits de l'homme.

Les visites des délégations du COASI dans des pays/régions en dehors de l'UE sont des activités annuelles organisées par le SEAE et le COASI en vue d'en apprendre davantage sur les régions et les partenaires importants pour l'UE afin de renforcer les relations du bloc avec elles et de contribuer au développement de la politique étrangère de l'UE.

VNA/CVN