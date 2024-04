La jeunesse vietnamienne s’engage contre le changement climatique

Un représentant du Vietnam a affirmé l’engagement de la jeunesse vietnamienne à s’unir dans la réponse au changement climatique, lors d’une session plénière du Forum de la jeunesse du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), le 17 avril, à New York.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire permanent du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (HCYU) et président de la Fédération de la jeunesse vietnamienne (VYF), Nguyên Ngoc Luong, a déclaré que le changement climatique est un problème mondial avec un impact croissant qui nécessite une meilleure prise de conscience et une action conjointe du monde entier, et la jeunesse a un rôle crucial à jouer pour contribuer au développement durable à l’avenir.

Il a souligné que lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) en 2021, le Vietnam s’est engagé à atteindre zéro émission nette d’ici 2050. Avec leur rôle, la HCYU et la VYF visent toujours à promouvoir et à mobiliser l’énorme force de la jeunesse, dont les points forts sont la sagesse, la créativité et l’enthousiasme, en tant que tâche focale et stratégique à court et à long terme.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les deux organisations ont travaillé à sensibiliser le public, y compris les jeunes, à travers des campagnes de communication et des formations, notamment le modèle du Dimanche vert. Des clubs de jeunes, des équipes et des réseaux pour la protection de l’environnement et la réponse au changement climatique ont été créés depuis le niveau local jusqu’au niveau central. Des modèles, des idées et des installations de protection de l’environnement ont également été construits et appliqués, comme le modèle de "maison résistante aux inondations". Les jeunes se sont également activement engagés dans la plantation d’un milliard d’arbres entre 2021 et 2025, selon le responsable.

Nguyên Ngoc Luong a déclaré que la jeunesse vietnamienne s’engage à s’unir pour prendre des mesures drastiques, concrètes et efficaces pour protéger l’environnement et répondre au changement climatique. Il a également appelé à la coopération et à l’assistance mutuelle entre les organisations et les individus pour construire ensemble un monde de développement durable à l’avenir.

Dans son discours d’ouverture du forum, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré que l’énergie et la conviction des jeunes sont répandues et sont devenues plus vitales que jamais. Il a appelé les jeunes à être en première ligne pour des actions climatiques audacieuses, à proposer des solutions et à créer un monde de paix et de prospérité pour tous.

Le Forum des jeunes de l’ECOSOC, qui se déroule du 14 au 22 avril, offre une plate-forme mondiale de dialogue entre les États membres de l’ONU et les jeunes dirigeants du monde entier pour rechercher des solutions aux défis qui affectent le bien-être des jeunes. Il rassemble également des jeunes pour partager des recommandations et des idées innovantes dans le cadre de discussions régionales et en préparation du Sommet du futur, qui se tiendra sous les auspices de l’Assemblée générale en septembre 2024.

