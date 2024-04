Le PCV, partenaire prioritaire du Parti communiste de Bohême et Moravie

Lors de la rencontre avec l'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoài Nam, mercredi 17 avril, la présidente du Parti communiste de Bohême et Moravie (KSCM), Katerina Konecna, a affirmé que le Parti communiste du Vietnam (PCV) était toujours l'un des partenaires prioritaires du KSCM.

Photo : VNA/CVN

Katerina Konecna a souligné que l'amitié et la coopération multiforme entre les deux pays ainsi qu'entre le KSCM et le PCV ont été nourries par des générations de dirigeants des pays et se sont développées sans cesse depuis l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1950.

Selon elle, la politique cohérente du KSCM est de promouvoir ses liens avec les Partis communistes, de gauche et les forces progressistes du monde entier.

Elle a souligné la nécessité de maintenir l'échange régulier de délégations, contribuant à resserrer davantage les relations traditionnelles entre les deux Partis. Elle a également proposé aux organes de communication des deux Partis de renforcer la coopération et de partager leurs expériences.

Elle s'est également déclarée prête à accueillir et à soutenir les délégations vietnamiennes en visite dans les localités tchèques.

Pour sa part, l'ambassadeur Duong Hoài Nam a réitéré à la présidente du KSCM l'invitation faite par le secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de propagande et d'éducation du Parti Nguyên Trong Nghia, à effectuer une visite au Vietnam.

Alors que les deux pays s'apprêtent à célébrer le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2025, il a appelé au soutien et à la coordination de la KSCM dans l'organisation des activités de célébration.

À cette occasion, l'ambassadeur Duong Hoài Nam a également demandé à Katerina Konecna, en tant que députée au Parlement européen (PE), d'encourager la Commission européenne (CE) à lever le "carton jaune" imposé aux produits halieutiques du Vietnam pour soutenir le développement durable de cette filiale.

