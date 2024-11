Le Vietnam et le Cambodge cultivent leur coopération en matière de défense

Le ministre vietnamien de la Défense, le général Phan Van Giang, a effectué du 23 au 26 novembre une visite officielle au Cambodge, au cours de laquelle il a participé à une réunion annuelle avec ses homologues cambodgien et lao, et a assisté à un exercice conjoint de recherche et de sauvetage entre les armées des trois pays.

Le ministre vietnamien a tenu plusieurs réunions de haut niveau et participé à diverses activités et événements bilatéraux et multilatéraux à Phnom Penh et dans d’autres localités, dans le but de promouvoir et d’approfondir davantage la coopération de défense entre le Vietnam et le Cambodge, ainsi que de renforcer la coopération de défense entre les trois pays.

Il a également rendu des visites de courtoisie au président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen, et au Premier ministre cambodgien Samdech Thipadei Hun Manet. Il s’est également entretenu avec le vice-Premier ministre cambodgien et ministre de la Défense, le général Tea Seiha.

Lors de sa rencontre avec Samdech Techo Hun Sen, le 26 novembre, le ministre Phan Van Giang a souligné l’amitié traditionnelle et le bon voisinage entre les deux pays, affirmant que le Vietnam accorde toujours de l’importance et une priorité absolue à la consolidation et au développement continus du bon voisinage, de l’amitié traditionnelle, de la coopération globale et de la durabilité à long terme avec le Cambodge.

Le Vietnam apporte toujours le plus grand soutien au PPC et soutient un Cambodge indépendant, pacifique et développé qui joue un rôle plus important sur la scène internationale, a-t-il déclaré.

De son côté, Samdech Techo Hun Sen a affirmé que la visite du ministre Phan Van Giang contribue à renforcer davantage les relations amicales et étroites entre les deux pays et les deux armées. Il a souhaité que le peuple vietnamien, sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), continue à accomplir de nombreuses nouvelles réalisations, soulignant que le développement du Vietnam aidera également le Cambodge et le Laos à se développer.

Le Cambodge préservera et cultivera toujours les relations entre les deux partis, les deux pays et leurs peuples, a-t-il souligné.

Les deux parties ont apprécié les réalisations de coopération des deux pays au cours des derniers temps, exprimant leur profonde gratitude pour le soutien, la solidarité et les sacrifices consentis l’un pour l’autre au cours de la lutte pour la libération nationale dans le passé, ainsi que dans le processus de construction et de développement national à l’heure actuelle.

Le ministre Phan Van Giang a informé Samdech Techo Hun Sen des résultats de ses entretiens avec le général Tea Seiha et de la réunion annuelle des ministres des trois pays.

Il a exprimé son espoir que Samdech Techo Hun Sen soutienne les agences cambodgiennes compétentes pour qu’elles se coordonnent étroitement avec les ministères de la Défense des trois pays afin de mettre en œuvre de manière efficace et complète les accords de coopération en matière de défense conclus lors des entretiens et de la réunion.

Renforcement croissant des relations

En recevant le ministre Phan Van Giang le 24 novembre, le Premier ministre Samdech Thipadei Hun Manet a hautement apprécié le renforcement croissant des relations entre le Cambodge et le Vietnam dans tous les domaines, ce qui, selon lui, apporte des avantages aux peuples des deux pays et contribue à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Il a exprimé sa profonde gratitude au Vietnam pour son soutien continu à son pays dans la lutte pour la libération nationale, pour sauver le peuple cambodgien du régime génocidaire et dans la cause actuelle de la construction et du développement nationaux. Il a affirmé que le Cambodge, avec le Vietnam, protégera, préservera et nourrira les relations bilatérales, pour les élever à de nouveaux sommets.

Samdech Thipadei Hun Manet a affirmé que le Cambodge attache de l’importance au renforcement de la coopération en matière de défense avec le Vietnam et continuera à soutenir et à offrir les meilleures conditions pour les activités liées à la recherche et au rapatriement des restes des soldats volontaires vietnamiens au Cambodge.

Le Cambodge soutient les entreprises de l’armée vietnamienne qui font des affaires efficacement dans le pays et contribuent positivement à son développement socio-économique, a-t-il déclaré.

Le ministre Phan Van Giang a déclaré souhaiter que le Premier ministre cambodgien soutienne et donne des instructions aux agences compétentes du Cambodge pour faciliter et coopérer étroitement avec les ministères de la Défense des deux pays pour mettre en œuvre de manière globale et efficace les contenus de la coopération en matière de défense.

Renforcer la coopération en matière de défense

Lors de leurs entretiens, les ministres Phan Van Giang et Tea Seiha ont exprimé leur satisfaction devant le développement fructueux des relations bilatérales en matière de défense et la mise en œuvre effective du Protocole sur la coopération en matière de défense pour la période 2020-2024 entre les deux nations.

Les deux parties ont convenu d’approfondir et de renforcer la coopération en matière de défense dans les temps à venir, en veillant à ce qu’elle devienne plus efficace et plus substantielle, et de continuer à consolider sa position comme l’un des piliers clés des relations Vietnam - Cambodge.

Cette coopération se concentrera sur le maintien des réunions de haut niveau et des mécanismes de coopération existants ; renforcer la collaboration dans les domaines politique et idéologique, promouvoir l’éducation et la sensibilisation sur l’histoire, la signification et l’importance de la relation de solidarité entre le Vietnam et le Cambodge ; renforcer la coopération dans la gestion et la protection des frontières terrestres et maritimes, le partage d’informations et les patrouilles conjointes ; lutter efficacement contre la criminalité transfrontalière ; faciliter le développement économique des résidents frontaliers et des pêcheurs ; améliorer l’efficacité et la qualité de la formation des ressources humaines ; poursuivre le soutien mutuel sur les questions internationales et régionales, apportant ainsi des contributions significatives à la solidarité et au rôle central de l’ASEAN.

Les deux ministres ont signé un protocole de coopération en matière de défense pour la période 2025-2029, ainsi qu’un plan de coopération entre les deux ministères en 2025.

Pendant son séjour, par procuration du président de l’État, le ministre Phan Van Giang a remis le 26 novembre l’Ordre du Travail de deuxième classe à Metfone, filiale cambodgienne du Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel), en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles au cours des 15 dernières années. Metfone est devenue un symbole d’amitié et de forte coopération économique entre le Vietnam et le Cambodge.

Plus tôt, dans l’après-midi du 24 novembre, il a visité la MB Cambodia Bank, Public Limited Company (MB Cambodia) - une filiale de la Banque par actions commerciale militaire (MB) du Vietnam, l’un des symboles de la coopération en matière de défense entre le Vietnam et le Cambodge ces derniers temps.

Le ministre Phan Van Giang et la délégation vietnamienne ont également visité le Mémorial gagnant-gagnant dans la banlieue de Phnom Penh ; et ont offert de l’encens et déposé des couronnes au Monument de l’amitié Vietnam - Cambodge dans la capitale du Cambodge.

