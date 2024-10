Rencontre de jeunes gardes-frontières Vietnam - Laos 2024

Une rencontre entre de jeunes gardes-frontières du Vietnam et du Laos a eu lieu le 2 octobre à la paire de postes frontaliers Long Sâp (province vietnamienne de Son La) - Pahang (province lao de Houaphanh).

Photo : VNA/CVN

Il s’agit d’un événement prélude aux activités dans le cadre du 2e Programme d’échange d'amitié de la défense frontalière Vietnam - Laos en 2024, qui ont lieu dans la zone frontalière de Long Sâp, district de Môc Châu, province de Son La (Nord).

À cette occasion, le commandement des gardes-frontières a attribué 20 bourses, d’un montant total de plus de 40 millions de dôngs, à 10 étudiants lao et 10 étudiants vietnamiens. Il a également fait don de 60 vaches reproductrices à 30 foyers lao et 30 foyers vietnamiens.

Les jeunes officiers lao et vietnamiens ont échangé des expériences, planté des arbres d’amitié et participé à une course transfrontalière...

VNA/CVN