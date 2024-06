Kon Tum : inhumation des restes de 15 soldats vietnamiens tombés au Laos et au Cambodge

La cérémonie de commémoration et d'inhumation des restes de 15 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos et au Cambodge a eu lieu jeudi 6 juin au cimetière des morts pour la Patrie du district de Ngoc Hôi de la province de Kon Tum (hauts plateaux du Centre).