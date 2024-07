Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président du Sénat du Cambodge

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de continuer à consolider et à renforcer la confiance politique entre les deux Partis, les deux États, à bien se coordonner pour mettre en œuvre les déclarations communes, les accords de coopération entre les deux pays.

Elles se sont mises d’accord sur la promotion des échanges de délégations et des contacts entre les hauts dirigeants des deux pays, le développement des mécanismes de coopération disponibles et l’intensification de la coopération et des échanges entre des ministères, localités et organisations populaires des deux pays.

Les deux parties ont également décidé de renouveler et de diversifier les activités de sensibilisation des gens, en particulier des jeunes, aux relations traditionnelles entre le Vietnam et le Cambodge, tout en luttant contre les allégations déformées des forces hostiles visant à saboter les relations Vietnam - Cambodge.

Samdech Techo Hun Sen a affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Cambodge continueraient à cultiver les relations de bon voisinage avec le Parti, l'État et le peuple du Vietnam sur la base des précieux héritages du secrétaire général Nguyên Phu Trong

Photo : VNA/CVN

Qualifiant la coopération en matière de sécurité et de défense en tant que pilier des relations bilatérales, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam soutenait toujours le développement pacifique, stable et prospère du Cambodge.

Les deux parties ont réaffirmé le principe de ne pas laisser les forces hostiles profiter du territoire de l’un pour saboter l’autre. Elles se sont engagées à se coordonner de manière proactive dans tous les cas, à construire une frontière Vietnam - Cambodge pacifique, stable et durable, ainsi qu’à bien gérer et promouvoir la résolution des questions de démarcation et de bornage de la frontière terrestre, à traiter rapidement et de manière satisfaisante les problèmes surgissant...

Elles ont également convenu de renforcer les liens entre les deux économies, de promouvoir le commerce frontalier et de créer des conditions plus favorables aux entreprises des deux pays.

Le Premier ministre vietnamien proposé au président du Sénat du Cambodge de continuer à créer des conditions favorables aux personnes d’origine vietnamienne dans son pays.

En ce qui concerne les relations Cambodge - Laos - Vietnam, le dirigeant vietnamien a souligné l’importance de consolider ces relations. Il a indiqué que le 12e Sommet du Triangle de développement Cambodge - Laos - Vietnam, prévu au Cambodge fin 2024, serait l'occasion pour les trois pays de partager leurs points de vue et de discuter des mesures pour renforcer leur coopération dans l'intérêt de chaque pays et des trois pays.

VNA/CVN