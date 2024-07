Le président de l'Assemblée nationale reçoit le président du Sénat du Cambodge

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a reçu vendredi 26 juillet à Hanoï, le président du Parti du peuple cambodgien (PPC), président du Conseil privé suprême du roi du Cambodge et président du Sénat du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen, qui est arrivé au Vietnam pour assister aux funérailles du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong.

Le président de l'AN a déclaré apprécier le rôle de Samdech Techo Hun Sen dans le maintien et la promotion des relations de voisinage, d’amitié et de coopération intégrale entre les deux pays ces dernières années.

Il a estimé que les mécanismes de coopération bilatérale avaient été mis en œuvre efficacement ces dernières années, en particulier la réunion de haut niveau entre le Politburo du PCV et le Conseil permanent du Comité central du PPC, ainsi que les mécanisme d’échange entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam.

Les bonnes relations entre l'AN du Vietnam, l'AN et le Sénat du Cambodge contribuent à favoriser et à approfondir la coopération entre les deux pays, a déclaré Trân Thanh Mân.

Le dirigeant vietnamien a invité le président du Sénat cambodgien à effectuer une visite au Vietnam pour discuter d’orientations de développement des relations entre les deux pays en général et entre l'AN du Vietnam et le Sénat du Cambodge en particulier.

Pour sa part, Samdech Techo Hun Sen a transmis les condoléances du PPC, du roi Norodom Sihamoni, du Sénat, de l'AN et du peuple cambodgiens au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens, soulignant les contributions importantes du secrétaire général Nguyên Phu Trong au développement des relations Vietnam - Cambodge, à la promotion de la solidarité, de l’amitié et du développement commun des trois pays Cambodge - Laos - Vietnam.

Le dirigeant cambodgien a suggéré que les deux pays promeuvent leur coopération, notamment en matière de développement socio-économique et d’amélioration du niveau de vie des peuples.

Il a exprimé le souhait que l'AN vietnamienne et l'AN et le Sénat cambodgiens renforcent leur coopération, avant de transmettre au plus haut législateur vietnamien l'invitation de la présidente de l'AN cambodgienne, Khuon Sudary, pour effectuer une visite officielle au Cambodge.

