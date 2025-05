Rencontre d'amitié au Brésil à l'occasion des 50 ans de la réunification nationale

Photo : VNA/CVN

L'événement a réuni, entre autres, le vice-ministre brésilien des Affaires étrangères, Eduardo Paes Saboia, le secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil - Vietnam (ABRAVIET), Pedro de Oliveira, des représentants des ambassades de l'ASEAN, des journalistes et des amis internationaux.

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bùi Van Nghi, a souligné l'importance historique profonde de la Libération du Sud, de la réunification nationale et de la lutte pour l'indépendance nationale. Il a également rendu hommage au Président Hô Chi Minh.

L'ambassadeur a souligné que cet événement était l'occasion pour le peuple vietnamien d'exprimer sa profonde gratitude et sa reconnaissance pour la solidarité internationale et le soutien inestimable des nations amies, des organisations humanitaires et pacifistes, des mouvements pacifistes, des forces démocratiques et progressistes et des personnes éprises de paix du monde entier, notamment d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, qui ont soutenu le Vietnam dans sa lutte pour l'indépendance nationale et dans sa cause actuelle de construction et de développement.

Il a également passé en revue les réalisations remarquables du Vietnam au cours des 50 années écoulées depuis sa réunification nationale et des près de 40 années de Dôi Moi (Renouveau), soulignant la transformation du pays, d'une nation ravagée par la guerre en un membre dynamique et responsable de la communauté internationale.

Eduardo Paes Saboia a déclaré que cette rencontre témoignait pleinement de la profonde amitié entre le Brésil et le Vietnam. Il a souligné que la visite d'État historique du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva au Vietnam en mars dernier avait ouvert un nouveau chapitre du partenariat stratégique Brésil-Vietnam, avec pour objectif de porter le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars d'ici 2030.

Représentant la communauté brésilienne des sympathisants du Vietnam, Pedro de Oliveira a partagé ses profondes réflexions sur l'idéologie de Hô Chi Minh, le qualifiant de "phare moral et révolutionnaire du XXe siècle". Il a décrit le Président Hô Chi Minh comme un symbole de la lutte des peuples opprimés contre le colonialisme occidental et comme une personne ayant une profonde connaissance de la culture occidentale.

À cette occasion, l'ambassade a également organisé une exposition photographique intitulée "Retour sur les 50 ans de la libération du Sud et de la réunification nationale", ainsi que des projections de clips vidéo présentant Hô Chi Minh-Ville d'aujourd'hui et le défilé du 30 avril.

VNA/CVN