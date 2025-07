Des investisseurs étrangers réaffirment leur engagement à long terme au Vietnam

Le groupe Swire Coca-Cola a inauguré son usine de production de boissons dans la province de Tây Ninh, avec un investissement de 136 millions de dollars et une capacité annuelle d’un milliard de litres. Il s’agit de la plus grande usine Coca-Cola au Vietnam et du premier site agroalimentaire du pays certifié LEED Or (version V4 : BD+C).