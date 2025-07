Les investissements vietnamiens à l'étranger ont été multipliés par 3,5 au premier semestre

Les investissements vietnamiens à l'étranger ont été multipliés par plus de 3,5 au premier semestre 2025, atteignant plus de 487 millions de dollars, selon l'Agence des investissements étrangers (FIA) du ministère des Finances.

Le secteur de la production et de la distribution d'électricité a reçu la plus grande part des investissements vietnamiens, avec plus de 111,2 millions de dollars, soit 22,8% du total des investissements étrangers.

Il est suivi par le secteur des transports et de l'entreposage, qui a attiré près de 78,5 millions de dollars, soit 16,1%, tandis que le secteur du commerce de gros et de détail se classe troisième avec 76,8 millions de dollars, soit15,8 %.

Parmi les destinations d'investissement à l'étranger, le Laos demeure le premier bénéficiaire des capitaux vietnamiens, avec un total d'investissements enregistrés de 150,3 millions de dollars au premier semestre 2025. Les Philippines se classent au deuxième rang avec 61,8 millions de dollars, suivies de l'Indonésie avec près de 60,5 millions de dollars.

Fin juin, le Vietnam comptait 1.916 projets d'investissement valides à l'étranger, pour un capital enregistré total dépassant 23 milliards de dollars.

Par secteur d'activité, les investisseurs vietnamiens ont étendu leurs investissements à l'étranger à 18 des 21 secteurs, le secteur minier étant le plus important, avec près de 7,1 milliards de dollars, soit 30,6% du total. Le secteur de l'agroforesterie et de la pêche arrive ensuite avec plus de 3,4 milliards de dollars, soit 14,7%, et le secteur de l'information et des communications arrive en troisième position avec près de 2,9 milliards de dollars, soit 12,4%.

VNA/CVN