La Suède en tête des flux d’IDE d’Europe du Nord vers le Vietnam

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a indiqué que les investissements directs étrangers (IDE) en provenance des pays nordiques convergent de plus en plus vers le Vietnam. La Suède, en particulier, s’est hissée pour la première fois parmi les trois premiers pays en termes de nouveaux IDE enregistrés au cours du premier semestre 2025.

Selon les informations du Bureau commercial du Vietnam en Suède, également accrédité au Danemark, en Norvège, en Islande et en Lettonie, le total des nouveaux IDE suédois a atteint 1 milliard de dollars, représentant plus de 10% du total des nouveaux capitaux enregistrés au Vietnam, derrière seulement Singapour et la Chine.

Ce chiffre témoigne de l’attractivité croissante du Vietnam pour les investisseurs nordiques, dans un contexte où cette région privilégie les économies à fort potentiel de croissance verte, dotées d’un environnement stable et de chaînes d’approvisionnement flexibles après la pandémie.

Outre la Suède, le Danemark se démarque par plusieurs projets stratégiques dans les domaines des énergies renouvelables et de l’industrie propre, à l’image du complexe industriel Lego à Hô Chi Minh-Ville, d’une valeur de plus d’un milliard de dollars - la première usine neutre en carbone du groupe en Asie.

Selon plusieurs experts, les flux d’IDE venus d’Europe du Nord devraient s’inscrire dans la durée, avec une concentration sur les secteurs de la haute technologie, des énergies propres, de la logistique verte et de la transformation numérique, en phase avec l’orientation du Vietnam vers un développement durable dans cette nouvelle période.

Pour tirer parti de cette dynamique, le Vietnam devra poursuivre la promotion des investissements en Europe du Nord, tout en accélérant la réforme administrative et en développant des zones industrielles spécialisées dans les technologies vertes et numériques. En outre, l’amélioration du cadre juridique relatif à la taxe carbone et la mise en œuvre des critères ESG (environnement, social et gouvernance) constituent des conditions essentielles pour renforcer la compétitivité et attirer davantage d’investissements internationaux.

