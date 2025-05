Nghê An appelée à devenir un modèle de développement à l’ère nouvelle

Lors de cette réunion, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que Nghê An est la terre natale du Président Hô Chi Minh. Elle est aussi le berceau du mouvement des Soviets de Nghê Tĩnh (1930-1931), une terre imprégnée de patriotisme et de traditions révolutionnaires.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant a indiqué que la province dispose de nombreux potentiels encore inexploités. Seuls une pensée novatrice, une action résolue et une ambition suffisamment forte permettront de valoriser ces atouts, pour faire de Nghê An un pôle de croissance d’envergure nationale.

La province doit s’orienter vers un modèle de croissance plus moderne, fondé sur la technologie et la connaissance comme moteurs, la réforme institutionnelle et la gouvernance comme leviers, et les ressources humaines ainsi que la culture de Nghê An comme socle.

Il a insisté sur le fait que la permanence du Comité provincial du Parti doit concentrer toutes ses énergies sur une mission stratégique cruciale : assurer le succès éclatant des congrès du Parti à tous les niveaux, avec une attention particulière portée au 20e Congrès de l’organisation provinciale du Parti pour le mandat 2025-2030. Le succès de ces échéances majeures jettera les bases solides qui permettront à Nghê An de réaliser une percée significative au cours de la prochaine période.

Le secrétaire général a clairement défini la trajectoire de Nghê An : bâtir un modèle de croissance résolument moderne, axé sur la qualité et la résilience. Ce modèle reposera sur quatre piliers économiques stratégiques et interconnectés : l’économie verte, l’économie numérique, l’économie maritime et l’économie du savoir.

Il a également appelé au développement de l’agriculture biologique, de l’industrie propre, des villes écologiques, de l’économie circulaire, ainsi que des services à haute valeur ajoutée.

Photo : VNA/CVN

En affirmant que l’économie privée doit devenir "l’un des moteurs les plus importants" de l’économie, le secrétaire général a indiqué que Nghê An doit parachever ses institutions, ses politiques et son écosystème pour les rendre favorables au développement du secteur privé, dans une optique de cohérence, de stabilité et de transparence.

Le développement durable du secteur privé ne peut être réalisé qu’avec l’accompagnement d’une administration publique engagée, bienveillante et transparente. Les autorités locales doivent considérer le succès des entreprises comme celui de la province elle-même. Elles doivent lever sans délai les obstacles qui entravent leur développement, garantir une protection rigoureuse des droits de propriété, assurer une sécurité inébranlable des investissements, et cultiver un climat des affaires véritablement équitable, fiable, transparent et compétitif en termes de coûts.

Avec ses atouts - grande superficie, population nombreuse, traditions révolutionnaires profondes, richesse en capital humain et bénéfices d’un mécanisme spécifique accordé par les autorités centrales – le secrétaire général a exhorté Nghê An à devenir un exemple de développement local moderne à l’ère nouvelle, un lieu où convergent une gouvernance d'avant-garde, une innovation sociale audacieuse, une capacité technologique et une aspiration humaine vibrante.

Dans la même matinée, le secrétaire général Tô Lâm a témoigné de son profond respect à Lê Thi Sau, Mère Héroïne vietnamienne, née en 1923. Il lui a rendu visite et offert des présents en reconnaissance du sacrifice de ses deux enfants, tombés au champ d'honneur. Elle réside dans le bloc 13, quartier de Bên Thuy, ville de Vinh, province de Nghê An.

VNA/CVN