Le président de l'Assemblée nationale rencontre la Première ministre thaïlandaise

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a rencontré, dans l'après-midi du 15 mai, la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra, en visite officielle au Vietnam. Paetongtarn Shinawatra coprésidera également la 4 e réunion conjointe des cabinets vietnamien et thaïlandais.

>> Le Vietnam s’engage pour une collaboration approfondie entre l’OCDE et l’Asie du Sud-Est

>> La Première ministre thaïlandaise entame sa visite officielle au Vietnam

>> Vietnam - Thaïlande : les Premiers ministres admirent des produits artisanaux

Photo : VNA/CVN

Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a hautement apprécié l'importance de cette visite, qui intervient à un moment où le partenariat stratégique renforcé Vietnam - Thaïlande se développe fortement et largement dans tous les domaines. Il est convaincu que ce voyage marquera une étape importante, ouvrant une nouvelle ère pour les relations entre les deux pays.

Le président de l'AN a salué les réalisations exceptionnelles de la Thaïlande sous la direction de la Première ministre Paetongtarn, notamment le programme 2025, qui comprend des projets d'infrastructures et de protection sociale. Il a remercié le gouvernement thaïlandais d'avoir créé des conditions favorables pour la communauté vietnamienne en Thaïlande, avec plus de 100.000 personnes participant activement à la vie économique et sociale, et constituant un important pont d'amitié entre les deux nations.

Trân Thanh Mân a affirmé que le Vietnam appréciait hautement le rôle de la Thaïlande au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et sur la scène internationale, ainsi que les contributions du gouvernement thaïlandais à la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région. Il a suggéré à la Thaïlande de poursuivre sa coordination avec le Vietnam et d'autres pays afin de préserver la vision commune de l'ASEAN sur la Mer Orientale, en s'efforçant de faire de cette mer un océan de paix et de coopération.

Perspectives de coopération économique prometteuses

Se déclarant satisfait des résultats de la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays, le président de l'AN a déclaré que les perspectives de coopération économique entre les deux pays étaient encore très prometteuses et qu'il existait un important potentiel inexploité. La Thaïlande est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN, avec un chiffre d'affaires bilatéral dépassant 20,2 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 6,3% par rapport à 2023.

Au cours des quatre premiers mois de 2025, la valeur des échanges bilatéraux a atteint près de 6,88 milliards de dollars, soit une hausse de 11,2% par rapport à la même période en 2024. Parallèlement, la Thaïlande est le neuvième investisseur sur 150 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 767 projets et un capital social total dépassant 14,85 milliards de dollars. Il a suggéré que les deux parties pourraient tirer parti de leurs atouts complémentaires dans des domaines tels que l'économie numérique, les énergies vertes, les chaînes d'approvisionnement régionales et l'agriculture intelligente, et tirer parti des accords de libre-échange, tels que le Partenariat économique régional global (RCEP), pour atteindre l'objectif de 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2030.

Le Vietnam est toujours disposé à partager son expérience et à coopérer étroitement avec la Thaïlande dans des domaines où les deux parties possèdent des atouts, tels que l'agriculture de haute technologie, la transition verte et le développement durable, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la coopération entre les organes législatifs, le haut législateur a hautement apprécié la relation entre les Assemblées nationales vietnamiennes et thaïlandaises, qui n'a cessé d'être promue et développée. Grâce à des échanges de délégations de haut niveau et au partage d'expériences en matière de législation et de supervision, les deux organes législatifs ont contribué de manière significative à la conclusion d'accords de coopération économique entre les deux gouvernements. De plus, les groupes parlementaires d'amitié Vietnam - Thaïlande ont constitué un pont efficace, renforçant la compréhension mutuelle et promouvant la coopération économique, commerciale, d'investissement, touristique et éducative.

Saluant l'étroite coordination entre les Assemblées nationales vietnamiennes et thaïlandaises au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux, tels que l'Union interparlementaire (UIP) et l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), le Président Man a déclaré que cette coopération contribuait non seulement au renforcement des relations bilatérales, mais aussi à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région de l'ASEAN.

Il a affirmé que l'Assemblée nationale vietnamienne continuerait d'améliorer le cadre juridique, de créer des conditions favorables aux entreprises et aux investisseurs des deux pays, et de soutenir les initiatives de coopération dans des domaines stratégiques tels que l'économie numérique, la transition verte et le développement durable.

À cette occasion, par l'intermédiaire du Premier ministre thaïlandais, Trân Thanh Mân a adressé ses meilleurs vœux et son invitation au président de la Chambre des représentants thaïlandaise, Wan Muhamad Noor Matha, et au président du Sénat thaïlandais, Mongkol Surasajja, pour effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam.

La Première ministre thaïlandaise a exprimé sa joie à l'occasion de sa première visite officielle au Vietnam et a été témoin des grandes réalisations du développement socio-économique du Vietnam ces derniers temps.

Elle a indiqué que l'objectif de sa visite au Vietnam était de coprésider la 4e réunion conjointe des cabinets vietnamiens et thaïlandais, et de discuter avec les dirigeants vietnamiens des mesures visant à renforcer la coopération entre les deux pays à l'avenir, notamment dans les domaines de l'économie, des investissements et du commerce, afin de propulser les relations bilatérales vers de nouveaux sommets. Elle a souligné l'importance du mécanisme de réunion conjointe des cabinets entre les deux pays, un mécanisme que la Thaïlande ne met en place qu'avec ses voisins, dont le Vietnam.

Photos : VNA/CVN

La Première ministre thaïlandaise a souligné les nombreuses similitudes entre les deux pays et leurs rôles et fonctions importants dans leurs politiques étrangères respectives. Elle a estimé que le renforcement de leur étroite coopération était crucial dans le contexte actuel difficile aux niveaux régional et mondial.

Elle a proposé aux deux parties de promouvoir les échanges de délégations et les visites mutuelles, d'élargir la coopération entre les groupes parlementaires d'amitié des deux pays, notamment en partageant leurs expériences en matière d'élaboration des lois et en coordonnant leurs activités au sein des forums parlementaires multilatéraux.

Les deux dirigeants ont affirmé que les peuples des deux pays entretiennent des relations étroites et partagent de nombreuses similitudes culturelles. Ils ont suggéré que les deux pays favorisent les échanges interpersonnels, la coopération touristique et renforcent les liaisons aériennes et ferroviaires à l'avenir.

À cette occasion, la Première ministre Paetongtarn Shinawatra a respectueusement invité le président de l’AN, Trân Thanh Mân, à se rendre prochainement en Thaïlande. Le dirigeant vietnamien l'a remercié pour son invitation et a promis d'organiser une visite à un moment opportun.

VNA/CVN