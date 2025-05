Le Vietnam proteste contre l'interdiction de la pêche en Mer Orientale imposée par la Chine

Photo : VNA/CVN

Lors d'une conférence de presse du ministère des Affaires étrangères à Hanoï, la porte-parole a réitéré que la position du Vietnam sur l'interdiction de pêche imposée par la Chine en Mer Orientale est cohérente et a été réaffirmée à de nombreuses reprises.

Le Vietnam exige que la Chine respecte la souveraineté du pays sur l'archipel de Hoang Sa (Paracel), ainsi que ses droits souverains et sa juridiction sur les zones maritimes établies conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Elle exhorte également la Chine à respecter les droits des pêcheurs vietnamiens à opérer légalement dans les zones maritimes du Vietnam et celles situées au-delà de la juridiction nationale, conformément au droit international, en particulier à la CNUDM.

Il a appelé la Chine à éviter toute action susceptible de compliquer la situation et à contribuer au maintien de la paix, de la stabilité et de l'ordre en mer, conformément au droit en Mer Orientale.

Lors de la conférence de presse, répondant aux questions des journalistes sur la mise en œuvre par la Chine et le Cambodge de l'exercice militaire conjoint annuel Dragon d’or 2025, la porte-parole a déclaré : "Nous pensons que la coopération entre les pays devrait contribuer activement à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité dans la région ainsi que dans le monde, conformément aux pratiques internationales et sur la base du droit international et des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies."

VNA/CVN