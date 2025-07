Le Vietnam continue de jouer un rôle croissant dans le développement de l’ASEAN

Sous la direction du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, le Vietnam devrait jouer un rôle encore plus important, non seulement dans le développement de l’ASEAN, mais aussi dans les relations du bloc avec ses partenaires extérieurs, a estimé l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird.

>> Le Vietnam, moteur d’un nouvel élan économique pour l’ASEAN

>> Le Vietnam, moteur de la cohésion et de la coopération régionales au sein de l’ASEAN

>> Le Vietnam, catalyseur du renouveau de l'ASEAN depuis trois décennies

Photo : VNA/CVN

Aau cours des 30 dernières années, le Vietnam est devenu une voix de plus en plus influente et active au sein de l’ASEAN, et a apporté de nombreuses idées et initiatives au bloc, a déclaré l'ambassadrice Gillian Bird à l’Agence Vietnamienne d’Information à l’occasion du 30e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN (28 juillet 1995-2025).

Parmi celles-ci, la plus notable est le Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF), initié et dirigé par le Vietnam, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il s’agit d’une initiative très importante, marquée par l’empreinte vietnamienne. Ce forum s’est tenu à deux reprises, réunissant dirigeants, décideurs politiques et experts pour réfléchir collectivement à l’avenir de l’ASEAN.

Selon Gillian Bird, première ambassadrice d’Australie auprès de l’ASEAN et haute fonctionnaire australienne de l’organisation pendant de nombreuses années, l’ASEAN est un partenaire clé de l’Australie, et l’Australie est le plus ancien partenaire de dialogue de l’ASEAN.

"Nous avons besoin d’une ASEAN forte pour garantir que l’Asie du Sud-Est reste forte, pacifique et prospère. Nous soutenons donc le rôle central de l’ASEAN. Nous sommes ravis d’avoir un partenariat stratégique global", a-t-elle souligné.

L’Australie a fortement investi dans l’ASEAN. L’année dernière, elle a organisé un sommet spécial avec les dirigeants de l’ASEAN à Melbourne, au cours duquel elle a annoncé des initiatives visant à soutenir les relations ASEAN - Australie, pour un montant total d’environ 500 millions de dollars australiens (326,6 millions de dollars américains). Les domaines de coopération se concentrent sur des questions d’importance pratique pour les deux parties, telles que la sécurité énergétique, la résilience au changement climatique, le commerce et l’investissement, et l’éducation.

Il s’agit d’un programme de coopération de grande envergure, et l’Australie apprécie grandement la participation active et le soutien du Vietnam dans tous ces domaines, a-t-elle affirmé.

VNA/CVN