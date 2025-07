Le Vietnam commémore ses 30 ans d’adhésion à l’ASEAN

>> Le Vietnam, moteur de la cohésion et de la coopération régionales au sein de l’ASEAN

>> Le Vietnam, catalyseur du renouveau de l'ASEAN depuis trois décennies

>> Le Vietnam continue de jouer un rôle croissant dans le développement de l’ASEAN

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a présidé l’événement, auquel ont assisté des ambassadeurs, des chefs de missions diplomatiques, des représentants d’organisations internationales au Vietnam et des dirigeants de divers ministères et localités.

Dans son discours, il a souligné l’importance historique de la décision du Vietnam d’adhérer à l’ASEAN en 1995, qui a marqué une étape importante dans son processus d’intégration régionale. Il a souligné que l’ASEAN représente non seulement un cadre de coopération, mais a également été la première porte ouverte au Vietnam pour son intégration au monde. Au sein de l’ASEAN, le pays a trouvé confiance, engagement et liens forts.

"Le Vietnam est fier d’avoir contribué à des étapes importantes pour le bloc, telles que la création de l’ASEAN-10, la signature de la Charte de l’ASEAN, la fondation de la Communauté de l’ASEAN et, plus récemment, l’adoption du document "ASEAN 2045 : Notre avenir commun", a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam à renforcer davantage la cohésion interne du bloc, son rôle central et son autonomie stratégique.

Les priorités futures incluent l’innovation, la transformation verte, la numérisation et le développement durable et inclusif.Le vice-Premier ministre a également exprimé sa gratitude aux générations de dirigeants et de responsables qui ont posé les bases du processus d’intégration du Vietnam, ainsi qu’aux partenaires et amis internationaux qui ont accompagné et soutenu le pays sur cette voie.

Représentant les pays membres, l’ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Dato’ Tan Yang Thai, président en exercice de l’ASEAN 2025, a chaleureusement félicité le Vietnam et souligné son rôle constructif au cours des trois dernières décennies. Il a notamment souligné la visite historique du secrétaire général du Parti communistedu Vietnam, Tô Lâm, au Secrétariat de l’ASEAN en mars 2025, à l’occasion de cet anniversaire.

Le diplomate malaisien a également salué l’initiative du Forum sur l’avenir de l’ASEAN, menée par le Vietnam, comme une démonstration claire de sa pensée stratégique et de son engagement en faveur d’une ASEAN résiliente, centrée sur les personnes et préparée aux défis futurs.

Trente années de participation active au sein de l’ASEAN témoignent clairement de la décision judicieuse et stratégique du Vietnam. À l’avenir, le pays restera un membre proactif, responsable et engagé de l’ASEAN, œuvrant pour une région de l’Asie du Sud-Est pacifique, stable et prospère.

VNA/CVN