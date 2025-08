Message de sympathie suite aux inondations prolongées en Chine

À la nouvelle d’importants dégâts que Pékin et les régions voisines de Chine ont récemment subi en raison d'inondations prolongées, faisant de nombreuses victimes, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ce vendredi 1 er août un message de sympathie à son homologue chinois Li Qiang.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Vendredi 1er août, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a adressé un message de condoléances au directeur du Bureau de la Commission centrale pour les Affaires étrangères et ministre des Affaires étrangères Wang Yi.

Les pluies diluviennes qui ont frappé Pékin ont fait au moins 44 morts et neuf disparus, selon les autorités chinoises. Entre le 23 et le 29 juillet, Pékin a subi des précipitations extrêmes. Elles ont causé des inondations meurtrières qui ont contraint des dizaines de milliers d'habitants à fuir leur domicile, dans une partie du nord de la Chine et tout particulièrement la capitale.

VNA/CVN