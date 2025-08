Succès des visites du président de l'AN au Sénégal, au Maroc et en Suisse

Les visites officielles au Sénégal et au Maroc du président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Man, ainsi que son voyage de travail pour participer à la sixième Conférence mondiale des présidents de parlement et les activités bilatérales en Suisse, ont été un franc succès et ont contribué à renforcer l'amitié et la coopération mutuellement bénéfique entre le Vietnam et les trois pays.

Ces visites ont contribué à promouvoir la coopération du Vietnam avec les continents africain et européen et ont démontré le rôle responsable du Vietnam en contribuant de manière positive et substantielle aux activités de l'Union interparlementaire (UIP) et de l'Organisation des Nations unies (ONU), renforçant ainsi le rôle et la position du pays et de son organe législatif sur la scène internationale.

Approfondissement des relations Vietnam - Sénégal

Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, est devenu le premier haut dirigeant du Parti et de l'État vietnamiens à effectuer une visite officielle au Sénégal depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1969.

Les dirigeants des deux pays ont exprimé leur détermination à approfondir davantage les relations Vietnam-Sénégal. Le Sénégal a salué et s'est engagé à créer des conditions favorables aux investissements et aux activités des entreprises vietnamiennes de technologie et de services dans le pays.

Le plus haut législateur vietnamien a proposé aux deux parties d'améliorer continuellement le cadre juridique du commerce, de l'industrie et de l'investissement ; de renforcer la promotion du commerce et la connectivité des entreprises ; et de stimuler les exportations de produits clés vers leurs marchés respectifs.

À Dakar, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, et son homologue sénégalais, Malick Ndiaye, ont participé à un dialogue politique sur la promotion de la coopération Vietnam-Sénégal, un événement clé visant à renforcer les liens économiques, commerciaux et d'investissement entre les deux pays.

Au cours de cette visite, plusieurs documents importants fixant les orientations des futures relations bilatérales ont été signés, notamment un accord portant sur l'exportation de 100 000 tonnes de riz par an du Vietnam vers le Sénégal.

Le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Vo Van Hung, a déclaré que cet accord n'était qu'un premier résultat et qu'il contribuait surtout à valoriser le secteur agricole vietnamien, notamment dans les exportations de produits agricoles de haute qualité. Il a souligné que le Vietnam souhaitait non seulement exporter du riz, mais aussi soutenir le Sénégal dans le développement de sa production agricole à l'avenir, renforçant ainsi la confiance mutuelle, la coopération et le développement durable entre les deux pays.

Créer une dynamique pour élargir la coopération intersectorielle entre le Vietnam et le Maroc

À l'approche du 65e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, la visite officielle du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, dans ce pays africain revêt une importance capitale. Elle marque une nouvelle étape de la coopération entre les deux parlements et contribue à faire progresser les relations bilatérales dans des domaines clés tels que l'agriculture, les énergies renouvelables, le changement climatique, le phosphate, les véhicules électriques, le textile, les composants électroniques et le tourisme.

Les dirigeants des deux pays ont convenu de la nécessité de redoubler d'efforts pour renforcer la coopération économique et commerciale, à la hauteur de leurs liens politiques forts. Ils ont convenu de promouvoir les investissements bilatéraux et de servir de passerelles mutuelles pour élargir la coopération avec leurs régions respectives.

Concernant la coopération parlementaire, les deux parties ont convenu de renforcer leur étroite coordination au sein des forums parlementaires multilatéraux, de promouvoir les échanges entre jeunes et femmes parlementaires, et de renforcer les échanges de délégations de haut niveau. Elles se sont également engagées à favoriser le dialogue et le partage d'expériences législatives, notamment en matière d'élaboration de cadres juridiques pour la transformation numérique, la lutte contre le changement climatique et le développement économique vert. La diplomatie parlementaire sera davantage encouragée afin de connecter les ministères, les secteurs et les entreprises. À cette occasion, l'AN vietnamienne et la Chambre des représentants marocaine ont signé un accord de coopération.

La visite du président Trân Thanh Mân a bénéficié d'une large couverture médiatique dans les médias marocains, de nombreuses appréciations positives soulignant l'avenir prometteur des relations bilatérales.

De grands journaux marocains tels que Le Matin et La Vie Eco ont publié de nombreux articles et reportages sur la visite du président de l'Assemblée nationale vietnamienne. Le Matin a souligné l'importance de l'accord de coopération entre l'Assemblée nationale vietnamienne et la Chambre des représentants marocaine, le qualifiant d'étape importante dans le renforcement des relations parlementaires, la promotion de la coopération législative et le renforcement de l'amitié entre les deux nations. Le site d'information MCG24 a quant à lui mis en avant la profondeur historique et la détermination commune à renforcer les relations bilatérales, soulignant la position stratégique des deux pays en tant que portes d'entrée vers l'Afrique et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Al-Omk a quant à lui rendu compte de la conclusion de la visite, la qualifiant de succès en matière de diplomatie parlementaire et soulignant la célébration prochaine du 65e anniversaire des relations diplomatiques en 2026.

Démonstration de l'engagement fort du Vietnam en faveur du multilatéralisme

La participation du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, à la sixième Conférence mondiale des présidents de parlement a revêtu une grande importance, témoignant de l'engagement fort du Vietnam en faveur du multilatéralisme face aux défis croissants auxquels sont confrontés l'ONU et d'autres mécanismes multilatéraux.

Parmi les premiers chefs de délégation à prendre la parole lors de la conférence, le président du parlement vietnamien a délivré un message fort, en phase avec le thème principal et faisant écho aux positions des principaux pays : promouvoir la coopération, la solidarité parlementaire et le multilatéralisme au bénéfice de tous les peuples du monde.

Il a appelé tous les parlements du monde à rechercher un terrain d’entente, à dépasser leurs divergences et à s’unir pour bâtir un avenir où chacun puisse vivre dans la paix, la justice et la prospérité.

Son message a souligné le rôle irremplaçable du multilatéralisme dans la promotion de la paix, de la sécurité, du développement durable et de l’innovation. Il a insisté sur l’importance de la coopération parlementaire, porte-parole du peuple, pour défendre l’État de droit, respecter le droit international, honorer les engagements internationaux, instaurer la confiance, promouvoir le dialogue et trouver des solutions durables aux défis actuels. Il a également mis en avant les valeurs universelles fondamentales que tous les parlements devraient défendre : la paix, la justice, l’égalité et la durabilité, plaçant ainsi les intérêts des peuples au cœur de leurs préoccupations et unissant leurs forces pour surmonter les divergences et les défis afin de bâtir un avenir meilleur pour tous.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoang Giang, a souligné que le discours du président de l'AN avait été repris par les chefs de délégation suivants et accueilli positivement par l'opinion publique, suscitant un large écho.

En marge de la conférence, le plus haut législateur vietnamien a tenu des dizaines de réunions avec des dirigeants de parlements étrangers et des Nations Unies. Ces échanges ont contribué à renforcer la compréhension mutuelle et la confiance politique, notamment à haut niveau, contribuant ainsi à approfondir et à élargir la coopération du Vietnam avec d'autres pays, notamment par le biais du parlement.

Grâce à des activités variées et substantielles, les déplacements du président de l'AN, Trân Thanh Mân, au Sénégal, au Maroc et en Suisse ont abouti à des résultats concrets, contribuant à promouvoir la coopération dans de multiples domaines, notamment les liens parlementaires avec les partenaires des trois pays. Ils ont également contribué à mobiliser des ressources internationales en faveur des objectifs de développement national du Vietnam en pleine ascension, tout en améliorant l'image et la position du Vietnam et de son parlement sur la scène internationale.

