Le vice-PM Bùi Thanh Son reçoit un responsable du Parti communiste japonais

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a accueilli à Hanoï, le 31 juillet, une délégation du Parti communiste japonais (PCJ) conduite par Tanaka Yu, vice-président du Présidium et chef par intérim du Secrétariat du Comité central du PCJ.

>> Renforcement des relations entre le Vietnam et le Japon

>> Le Vietnam et le Japon promeuvent leurs relations avec leurs Partis

La délégation est au Vietnam pour une visite et un onzième échange théorique avec le Parti communiste du Vietnam (PCV) sur la construction de la paix et la garantie des droits de l'homme dans le nouveau contexte mondial.

Photo : VNA/CVN

Lors de cet événement, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a souligné que les relations bilatérales étaient désormais à leur apogée, marquées par une coopération dynamique dans tous les domaines (Parti, État, Parlement et échanges interpersonnels), et par des liens de plus en plus étroits entre les deux partis communistes.

Il a exhorté le PCJ à collaborer étroitement avec le PCV afin d'approfondir les liens bilatéraux et de renforcer les relations entre les partis. Il a également appelé le Parti communiste japonais à continuer de soutenir le gouvernement japonais afin de garantir la mise en œuvre concrète et efficace du Partenariat stratégique global Vietnam-Japon dans tous les domaines, aidant ainsi le Vietnam à atteindre ses objectifs d'industrialisation et de modernisation. Il a également sollicité le soutien du Japon pour l'adoption de politiques créant des conditions équitables et favorables pour les travailleurs vietnamiens dans le pays.

Le responsable japonais du Parti communiste japonais a, pour sa part, salué le ministère vietnamien des Affaires étrangères pour son rôle dans le renforcement des relations bilatérales et des relations avec les partis, ainsi que pour la facilitation des échanges interpersonnels. Il a informé son hôte de l'initiative « Construire la paix en Asie de l'Est » du président du Parti communiste japonais, Shii Kazuo, qui soutient la Perspective de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP) et les principes de non-recours à la force et de règlement pacifique des différends.

Il a exprimé sa gratitude au Vietnam pour sa future présidence de la Conférence des Parties chargée d'examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2026, exprimant sa volonté de collaborer avec lui pour parvenir à un monde sans armes nucléaires.

Afin de nourrir l'amitié de longue date entre les deux partis et les deux pays, il a souligné la nécessité de maintenir des échanges de haut niveau et de pérenniser le mécanisme de dialogue théorique. Il a également réitéré le soutien du PCJ à la protection des droits légitimes des étrangers au Japon, y compris des Vietnamiens. Il a également exprimé le souhait du PCJ de continuer à participer aux événements multilatéraux organisés par le Vietnam, tels que le Forum du futur de l'ASEAN.

VNA/CVN