Le Vietnam, un "pilier" de la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN

Le secrétaire général de l’ASEAN, le D r Kao Kim Hourn, et des analystes basés à Phnom Penh ont souligné le rôle proactif et responsable du Vietnam dans la construction d’une Communauté de l’ASEAN résiliente, prospère, pacifique, durable et inclusive, conformément aux quatre piliers stratégiques de la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN.

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Cambodge à l’occasion du 30e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN (28 juillet 1995-2025), le Dr Kao Kim Hourn s’est dit optimiste quant aux perspectives de coopération et de développement au sein du bloc régional.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que le Vietnam a toujours joué un rôle actif et proactif dans le soutien aux travaux de l’ASEAN, et ce, de diverses manières : économie, diplomatie, sécurité, politique et socioculturel.

Au cours des trois dernières décennies, le Vietnam a apporté des contributions significatives à l’ASEAN et, au cours des vingt prochaines années, il devrait demeurer un moteur essentiel de la construction d’une Communauté de l’ASEAN dynamique, innovante, résiliente et centrée sur les personnes.

Pour atteindre cet objectif, l’ASEAN doit maintenir la paix, la stabilité et la sécurité, promouvoir le développement économique et veiller à ce que le bloc continue de s’exprimer d’une voix forte et unie, a déclaré le secrétaire général de l’ASEAN.

Selon le Dr Kao Kim Hourn, l’ASEAN est passée de la 11e économie mondiale en 2005 à la 5e en 2023 et devrait devenir la 4e d’ici 2030. Cette trajectoire nécessite des contributions fortes de tous les États membres, en particulier le rôle central du Vietnam.

Il s’est montré convaincu que l’engagement actif du Vietnam profite non seulement au pays lui-même, mais aussi à l’ensemble du bloc. Une ASEAN forte et résiliente bénéficiera à tous ses membres et à leurs populations, a-t-il déclaré, soulignant qu’un Vietnam fort signifie une ASEAN forte et vice versa.

De son côté, le président du Club des journalistes cambodgiens (CCJ), Puy Kea, a affirmé que le Vietnam jouissait d’une voix importante au sein de l’ASEAN, non seulement sur les questions économiques et politiques, mais aussi sur un large éventail de sujets.

À l’instar des autres États membres, le Vietnam a une vision claire de l’orientation opérationnelle et du développement de l’ASEAN, ainsi que de la promotion de l’intégration économique et commerciale, considérée comme essentielle à la subsistance des populations de la région, a-t-il déclaré.

Puy Kea a souligné que le Vietnam avait une vision importante sur de nombreuses questions, notamment la recherche de solutions aux différends en Mer Orientale, une question que le pays soulève systématiquement dans le cadre de l’approche commune de l’ASEAN dans toutes les enceintes.

Partageant son point de vue sur la question de la Mer Orientale, Thong Mengdavid, analyste en géopolitique régionale et sécurité internationale à l’Institut d’études internationales et de politiques publiques (IISPP) de l’Université royale de Phnom Penh (RUPP), a déclaré que le Vietnam pouvait aider l’ASEAN à maintenir sa neutralité et sa cohésion dans un contexte de concurrence géopolitique croissante.

Afin de soutenir la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN, il a suggéré au Vietnam de continuer à promouvoir la solidarité et l’autonomie stratégique de l’ASEAN en plaidant pour la centralité du bloc et un ordre régional fondé sur des règles.

L’expert cambodgien a souligné que, sur le plan économique, le Vietnam devrait renforcer son rôle dans l’intégration régionale en promouvant la transformation numérique, les initiatives économiques vertes et la résilience de la chaîne d’approvisionnement, en alignant ses politiques sur l’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique (DEFA), afin de contribuer à la construction d’une communauté économique compétitive et innovante.

En outre, le Vietnam peut jouer un rôle clé dans la promotion du développement durable et de la résilience climatique au sein de l’ASEAN en partageant son expérience en matière de développement des énergies renouvelables, de protection de l’environnement et de gouvernance du Mékong, a-t-il ajouté.

Le Vietnam peut également contribuer à réduire les écarts de développement et à améliorer la résilience et l’adaptabilité de sa population en renforçant les systèmes de protection sociale et en promouvant la coopération régionale pour les populations vulnérables, conformément à la Déclaration de l’ASEAN sur le renforcement du travail social, a-t-il ajouté.

Selon Thong Mengdavid, le Vietnam devrait promouvoir un développement centré sur l’humain en soutenant l’éducation, la formation professionnelle et la coopération régionale entre les jeunes, par la création de centres de formation professionnelle et technique et l’octroi de bourses aux étudiants de toute l’ASEAN.

Il a souligné que ces domaines constituent des mécanismes clés permettant au Vietnam d’élaborer des politiques nationales de développement et des politiques étrangères stratégiques, flexibles et tournées vers l’avenir, parfaitement adaptées à un contexte géopolitique et économique imprévisible ; ils constituent également les piliers et les mécanismes fondamentaux de l’ASEAN pour bâtir une communauté résiliente, prospère, pacifique et inclusive pour les générations futures.

VNA/CVN