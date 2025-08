Le secrétaire général du Parti assiste à une rencontre entre trois ministères

Dans l’après-midi du 1 er août à Hanoï, les ministères de la Défense, de la Police, et des Affaires étrangères ont organisé une rencontre commune à l’occasion du 80 e anniversaire de la fondation de la Police populaire (19 août 1945 - 19 août 2025) et du secteur diplomatique vietnamien (28 août 1945 - 28 août 2025).

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants des trois ministères ont unanimement souligné que, sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh, avec le soutien du peuple, l’armée populaire, la police populaire et la diplomatie vietnamienne ont, en 80 dernières années, travaillé main dans la main avec solidarité et efficacité pour accomplir avec excellence leurs missions. Leur contribution a été déterminante dans le succès de la Révolution d’Août, la fondation de la République démocratique du Vietnam en 1945, ainsi que dans les grandes victoires du pays au cours de sa lutte pour l’indépendance, la réunification nationale et le développement du Vietnam socialiste.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a salué cette rencontre comme un symbole fort de la solidarité et de la cohésion entre ces trois forces clés, qui jouaient un rôle central dans la défense, la construction et le développement du pays, la préservation de la sécurité nationale et l’élargissement des relations extérieures du Vietnam dans un monde en pleine intégration.

Photo : VNA/CVN

Il a rappelé que malgré des fonctions, missions et structures spécifiques, ces forces partagent une même conviction : l’idéal d’indépendance nationale associé au socialisme. Elles sont au cœur de la défense de la paix, de la souveraineté nationale, du Parti, de l’État, du peuple et du régime socialiste. Elles sont aussi actrices majeures de la diplomatie, contribuant à rehausser la position et la réputation du Vietnam sur la scène internationale.

Le chef du Parti a également mis en garde contre les nouveaux défis dans un monde en mutation, malgré la tendance générale à la paix et à la coopération. Il a insisté sur la nécessité pour les trois forces d’adopter une volonté politique plus ferme, de renforcer davantage leur unité et de redoubler d’efforts pour atteindre les trois objectifs stratégiques actuels : préserver la paix et la stabilité, assurer un développement rapide et durable, et améliorer continuellement le niveau de vie du peuple. Le Parti, l’État et le peuple placent toute leur confiance dans le courage, l’intelligence et la loyauté de ces forces.

Dans la soirée, le secrétaire général Tô Lâm a assisté, aux côtés des dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l’État, à un concert symphonique intitulé "80 ans – Un chant héroïque éternel", au Théâtre Hô Guom.

Le programme artistique était organisé conjointement par la Commission militaire centrale, le Comité du Parti du ministère de la Police et le Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères.

VNA/CVN