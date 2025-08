Le Premier ministre souligne le soutien international au développement national

Lors d'une réunion avec le corps diplomatique accrédité au Vietnam pour rendre compte de la réorganisation du système politique, des unités administratives et de la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux au Vietnam, Pham Minh Chinh a remercié les ambassadeurs, les chargés d'affaires, les représentants des pays et des organisations internationales pour leur sincère affection et leur engagement à soutenir la nation vietnamienne ces derniers temps et à l'avenir.

Avec une vision à long terme dans la réalité après 40 ans de Renouveau, le Vietnam ambitionne de devenir un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030, et un pays développé à revenu élevé d'ici 2045, a-t-il déclaré.

Pour concrétiser cette vision, le Vietnam doit renouveler sa pensée, adopter des mesures drastiques et développer le pays en s'appuyant sur trois piliers principaux : la démocratie socialiste, l'État de droit socialiste et une économie de marché à orientation socialiste. Tout au long de ce processus, le peuple est considéré comme le centre, le sujet, le moteur et la ressource du développement.

Selon le Premier ministre, le Vietnam considère le développement économique comme sa mission principale et doit bâtir une économie indépendante, autonome et proactive, ainsi que mettre en œuvre une politique étrangère axée sur l'indépendance, l'autodétermination, la multilatéralisation et la diversification des relations, et être un ami et un partenaire fiable pour tous les pays et organisations du monde entier, entre autres.

Le Premier ministre a déclaré que malgré les nombreuses difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette politique, sous la direction du Parti, avec la participation de l'ensemble du système politique, le consensus de la population et des entreprises, et le soutien de ses amis internationaux, le Vietnam a obtenu des résultats significatifs dans presque tous les domaines.

Depuis le début de l'année, le Vietnam a accompli de nombreuses tâches importantes, notamment la mise en œuvre de la « révolution dans la réorganisation de l'appareil », transformant l'État, passant d'une administration passive résolvant les problèmes du peuple à une administration active et au service du peuple, a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le Vietnam innove dans divers domaines en mettant en œuvre les « quatre piliers » que sont la science, la technologie, l'innovation, la transformation numérique ; l'intégration internationale ; les progrès en matière d'amélioration institutionnelle et d'application de la loi ; et le développement de l'économie privée. Le Vietnam se dotera bientôt de nouvelles politiques dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la culture.

Partageant les leçons tirées du processus d'accession à l'indépendance nationale et de protection et de développement du pays, le dirigeant a déclaré que l'accomplissement des tâches stratégiques, notamment faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d'ici 2045, était une tâche très difficile et exigeante.

Le Vietnam prévoit également d'atteindre l'objectif d'une croissance économique de 8,3 à 8,5 % d'ici 2025, afin de créer une dynamique, une force et une position pour la prochaine étape du développement du pays, a-t-il ajouté.

Le Vietnam apprécie et salue avec tout le respect dû les contributions et le soutien de ses amis internationaux, en faveur du développement de chaque partie et de l'objectif de paix, de coopération et de développement dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré.

Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc au Vietnam et chef adjoint du corps diplomatique, Jamale Chouaibi, a souligné que les pays et les organisations internationales resteront toujours unis et soutiendront le Vietnam dans la réalisation de son aspiration à devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

