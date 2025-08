Le Vietnam et la R. de Corée promeuvent leur partenariat dans divers secteurs

Do Van Chien, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a eu le 31 juillet, à Séoul, une séance de travail avec des dirigeants des organisations et instituts de la République de Corée afin de renforcer les liens bilatéraux et d'élargir la coopération dans de multiples domaines dans le cadre de son voyage ce pays.

Au Complexe gouvernemental de Séoul, le Premier ministre sud-coréen Kim Min Seok a souligné l'importance de cette visite, à l'heure où Séoul cherche à développer la coopération bilatérale conformément au Partenariat stratégique global Vietnam-République de Corée. Il a salué les progrès remarquables des relations bilatérales au cours des trois dernières décennies et a exprimé son espoir d'une collaboration plus étroite dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie nucléaire et le train à grande vitesse.

Il a souligné la relation privilégiée entre les deux nations, soulignant leurs valeurs communes et la communauté vietnamienne croissante en République de Corée, qui constitue un pont important entre les deux pays. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les échanges interpersonnels et a réaffirmé son engagement à garantir la sécurité des citoyens vietnamiens dans le pays.

La République de Corée accueillera l'APEC 2025 en octobre prochain et espère accueillir le président vietnamien lors de cet événement de haut niveau, a-t-il ajouté.

Do Van Chien, pour sa part, a informé l'hôte des récentes réalisations du Vietnam, soulignant que la croissance du PIB du pays avait dépassé 7 % en 2024, ce qui en faisait la 32e économie mondiale. Le Vietnam, a-t-il ajouté, a également achevé une restructuration majeure de son administration centrale et locale, une avancée historique et stratégique vers la construction d'un système de gouvernance moderne, efficace et centré sur le citoyen.

Il a appelé le gouvernement sud-coréen à renforcer les échanges de haut niveau, à promouvoir des mécanismes d'engagement flexibles au sein des forums multilatéraux et à stimuler les projets d'infrastructures à grande échelle dans les domaines des transports, de l'énergie, de la transformation numérique et de l'adaptation au changement climatique. Il a également exhorté la République de Corée à accroître l'aide non remboursable, notamment en matière de recherche, développement et innovation, tout en mettant en place des politiques de soutien à la communauté vietnamienne, afin de l'aider à mieux s'intégrer à la société coréenne et à contribuer à son développement.

Lors de sa rencontre avec le vice-président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, Lee Hack Young, Do Van Chien a souligné les réformes constitutionnelles et les efforts de modernisation juridique du Vietnam visant à aligner la législation nationale sur les normes internationales et à soutenir ses objectifs de développement : devenir un pays moderne à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Il a souligné l'importance d'une collaboration parlementaire renforcée, notamment par le partage d'expériences législatives, le développement des échanges entre jeunes et des échanges amicaux, et le soutien aux politiques protégeant les droits légitimes des citoyens vietnamiens en République de Corée, y compris les membres de familles multiculturelles.

Le Vietnam poursuit la mise en œuvre de sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement, et se tient prêt à coopérer avec l'Assemblée nationale de la République de Corée afin de promouvoir le Partenariat stratégique global Vietnam-République de Corée de manière concrète et efficace, a-t-il souligné.

Lee Hack Young a salué le développement soutenu des relations bilatérales, soulignant que le Vietnam est le troisième partenaire commercial de la République de Corée et qu'il présente un potentiel de coopération considérable. Il a mis en avant la création de l'Association d'amitié parlementaire République de Corée-Vietnam lors de la 22e session de l'Assemblée nationale, qui constitue une plateforme pour renforcer la coopération et la mettre sur un pied d'égalité avec le Partenariat stratégique global.

Le même jour, la délégation a rencontré Kwon Gi Seob, président du Conseil économique, social et du travail (CEST), au cours duquel les deux parties ont convenu de finaliser un protocole d'accord d'ici le quatrième trimestre 2025 afin de renforcer le partage d'informations sur les questions relatives au travail et de garantir la protection des droits des travailleurs.

Les 30 et 31 juillet, la délégation a également tenu des séances de travail avec le Centre mondial d'échange et de développement des connaissances de l'Institut coréen de développement, a rencontré le président du Conseil provincial de Gyeonggi et a visité la Pangyo Techno Valley et la Fédération nationale des coopératives agricoles.

