Sommet du G20 : le Vietnam prêt à s’unir pour résoudre les problèmes mondiaux

Répondant à l’invitation du président sud-africain Matamela Cyril Ramaphosa, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera au 20ᵉ Sommet du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud, et mener des activités de travail bilatérales dans ce pays.

Cette invitation, la sixième adressée au Vietnam, témoigne de la reconnaissance croissante de la communauté internationale à l’égard du rôle constructif que joue le pays au sein des forums multilatéraux.

Placé sous le thème "Solidarité, Égalité, Durabilité", le 20ᵉ Sommet du G20 se concentrera sur quatre enjeux majeurs : renforcer la résilience et la réponse aux catastrophes naturelles ; promouvoir une gestion durable de la dette pour les pays à faible revenu ; mobiliser des financements pour une transition énergétique juste ; et utiliser les minéraux essentiels pour une croissance inclusive et durable.

Le Sommet comprendra trois séances de discussion portant sur : le développement économique durable et inclusif, le rôle du commerce, le financement du développement et le fardeau de la dette ; la contribution du G20 à la réduction des risques de catastrophe et à la lutte contre le changement climatique ; et la transition énergétique juste ; le système alimentaire ; les minéraux stratégiques, les emplois durables et l’intelligence artificielle pour un avenir juste et égal pour tous.

Il réunira des dirigeants des pays membres du G20, des pays invités tels que l’Égypte, le Portugal, le Danemark, les Pays-Bas, l’Irlande, la Malaisie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Nigéria, la Finlande, Singapour, l’Espagne, la Suisse, le Vietnam et les Émirats arabes unis, ainsi que des représentants de 23 organisations internationales et régionales.

Selon la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, la participation du Vietnam aux éditions de 2010, 2017, 2019, 2020 et 2024 - illustre le prestige, la position et le rôle croissants du pays, ainsi que l’appréciation de ses partenaires pour ses réalisations en matière de développement et ses contributions aux enjeux mondiaux, notamment : le soutien aux pays touchés par le changement climatique, la protection de l’environnement marin, le commerce et l’investissement internationaux, la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale, la prévention des déchets plastiques marins et l’éradication de la pauvreté…

La participation au Sommet 2025 constitue une opportunité pour le Vietnam de réaffirmer sa politique étrangère cohérente en tant que partenaire fiable de la communauté internationale, prêt à œuvrer à la résolution des problèmes mondiaux dans un esprit de respect et de compréhension mutuels, contribuant ainsi au développement commun de l’humanité.

En tant qu'invité de la présidence sud-africaine, le Premier ministre Pham Minh Chinh devrait partager des messages politiques axés sur un certain nombre de points clés afin de contribuer aux efforts visant à promouvoir la croissance économique mondiale, à minimiser les risques et à promouvoir la coopération dans des domaines stratégiques tels que les minéraux, l'énergie et la réforme des systèmes mondiaux de commerce, de finance et d'investissement dans la période actuelle de remodelage et de construction des règles et réglementations mondiales.

Via des messages, initiatives et propositions concrètes, la communauté internationale aura une vision plus claire du Vietnam comme un pays qui a été, est et continuera d'être un partenaire fiable, de plus en plus proactif, positif et responsable, et qui déploie tous les efforts possibles pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement durable de l'humanité.

Le chef du gouvernement vietnamien profitera de sa présence à Johannesburg pour rencontrer des dirigeants de pays membres du G20 et d’organisations internationales, avec pour objectif de mobiliser des ressources pour les objectifs de développement du pays.

Le G20 regroupe des puissances économiques majeures et des économies émergentes, représentant 85% du PIB mondial et deux tiers de la population de la planète.

VNA/CVN