Les 500 entreprises à la croissance la plus rapide

La société Vietnam Report, en collaboration avec le journal en ligne VietNamNet, vient de publier sa liste des 500 entreprises vietnamiennes à la croissance la plus rapide en 2024 (FAST500).

C’est la 14e année consécutive que la liste FAST500 est publiée pour honorer les entreprises qui affichent une croissance significative sur la base du taux de croissance annuel composé (TCAC) et de la responsabilité sociale. Plusieurs critères sont proposés, dont les taux de croissance annuels composés, le total des actifs, les capitaux propres, les bénéfices avant impôts et la réputation médiatique.

Les dix premières places sont occupées par Binh Thuân Plastic Group, HD Securities, Tien Phong Securities, Imedia Technologies et Services, SOL E&C Construction Investment, VitaDairy Vietnam, Taseco Land, la joint-venture Stellapharm, CNC Technologies et Bee Logistics.

Photo : CTV/CVN

Belles perspectives

Les résultats de l’enquête de Vietnam Report indiquent que jusqu’à 51,7% des entreprises FAST500 n’ont pas atteint leurs objectifs de revenus, tandis que 46,7% n’ont pas obtenu les profits fixés en 2023. Les taux d’entreprises atteignant et dépassant les deux objectifs étaient inférieurs à ceux de 2021-2022. En particulier, les taux de sociétés dont les revenus et les bénéfices ont diminué ont augmenté de près de deux fois par rapport à la même période de 2021-2022.

Vu Dang Vinh, directeur général de Vietnam Report, a souligné que la situation économique des entreprises vietnamiennes était plutôt morose en raison d’une demande globale faible tant au niveau national que mondial. Après une période difficile, renforcer la confiance du marché et des entreprises n’est pas une tâche facile, a-t-il déclaré. En particulier, alors que les difficultés persistent, même maintenir leurs activités devient un défi considérable pour les entreprises. Les statistiques montrent que le nombre d’entreprises quittant le marché au cours des deux premiers mois de 2024 était supérieur au nombre de celles entrant sur le marché ou reprenant leurs activités. Parmi elles, le nombre d’entreprises suspendant leurs activités a dépassé 49.000, en hausse de 27,1% sur un an.

M. Vinh a noté que même si le ciel reste sombre, il est encourageant de constater que l’optimisme des entreprises s’est en partie amélioré. Dans l’enquête menée entre janvier et février 2024, les entreprises ont évalué les perspectives économiques avec une note de 3,5 sur 5, soit plus élevée qu’en 2023, et leurs propres perspectives avec une note de 3,8.

Thê Linh/CVN