Vietnam Airlines annonce un bénéfice au premier trimestre

Photo : VNA/CVN

Les revenus du transport international au cours de la période ont dépassé 13.800 milliards de dôngs, soit une augmentation de 30,4% sur un an, et représentant 65% des revenus totaux du transporteur, soit trois fois plus que le chiffre le plus bas jamais enregistré au premier trimestre 2021.

La compagnie aérienne a également attribué la vigueur de ses activités à la haute saison des voyages ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de son service et à sa transformation numérique qui ont contribué à attirer les passagers les plus dépensiers.

Elle a desservi plus de 5,74 millions de passagers, soit une hausse de 12,7% par rapport à la même période de l'année dernière. Les taux d'occupation étaient de 86% pour les vols intérieurs et de 80% pour les vols internationaux.

Un représentant de Vietnam Airlines a déclaré que des mesures drastiques avaient été prises pour améliorer la capacité de la flotte et réduire les coûts.

Dans le cadre de son plan de restructuration pour la période 2021-2025, la compagnie aérienne déploiera des solutions pour améliorer sa capacité d'adaptation, restructurera ses actifs et ses portefeuilles d'investissement pour augmenter ses revenus, tout en préparant une émission d'actions pour augmenter son rendement des capitaux propres après avoir obtenu l'approbation des autorités compétentes.

Selon les statistiques de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, un total de 66.605 vols ont été opérés par des compagnies aériennes nationales au cours des trois premiers mois de l'année, dont 28.287 par la seule compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines.

La compagnie aérienne a proposé 575.000 sièges sur quelque 2.900 vols pendant la fête de la Réunification (30 avril) et la Journée internationale des travailleurs (1er mai) pour répondre à la demande de voyages des passagers.

VNA/CVN