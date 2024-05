Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai rencontre des partenaires japonais à Tokyo



Dans le cadre de sa visite de travail au Japon et de sa participation à la 29 e Conférence sur l'avenir de l’Asie, le vice-Premier ministre vietnamien Lê Minh Khai a rencontré le 25 mai le gouverneur de la préfecture de Gunma, le directeur général adjoint du groupe Idemitsu et le directeur général de Mitsui Oil Exploration Co., Ltd (MOECO).

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec Yamamoto Ichita, gouverneur de la préfecture de Gunma, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a hautement apprécié la détermination, les efforts et les initiatives de Gunma dans la promotion des relations multiformes avec le Vietnam. Il a appelé la préfecture japonaise à renforcer sa coopération avec les localités vietnamiennes, à continuer à accueillir des stagiaires et travailleurs vietnamienne et à soutenir les quelque 15.000 Vietnamiens vivant sur son sol...

Le gouverneur Yamamoto Ichita a hautement apprécié les contributions de la communauté vietnamienne de Gunma au développement socio-économique local, affirmant qu'il promouvrait activement les relations amicales et coopératives avec le Vietnam. Il a annoncé qu’il dirigerait une délégation d’entreprises pour se rendre au Vietnam afin de promouvoir les investissements de Gunma dans les secteurs des technologies de l’information et de la transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le directeur général adjoint du groupe Idemitsu, Sakai Noriaki, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a proposé que le groupe continue d'augmenter ses activités économiques au Vietnam, en particulier dans des domaines tels que la conversion énergétique, et renforce la coopération et soutienne le transfert de technologies, aidant les entreprises vietnamiennes à participer plus profondément aux chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales.

Le directeur général adjoint d’Idemitsu a indiqué que le Vietnam était le plus grand lieu d'investissement de son groupe au monde avec sept domaines. Il a affirmé que son groupe développerait ses activités au Vietnam et continuerait à coopérer étroitement avec le groupe PetroVietnam (PVN) et les autres parties concernées pour promouvoir le projet de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le directeur général de MOECO, Harada Hidenori, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a hautement apprécié les principales orientations d'investissement de la société japonaise au Vietnam visant à contribuer à un approvisionnement énergétique stable et à "zéro émission nette"... Il lui a demandé d'étendre les activités au Vietnam, de renforcer la coopération et de soutenir le transfert de technologies vers le Vietnam.

Le directeur général de MOECO a affirmé que sa société continuerait à se coordonner étroitement avec le PVN et les ministères et organes concernés pour déployer bientôt des projets, garantissant leur qualité et leur efficacité.

VNA/CVN