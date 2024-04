Le secteur aérien face à la pénurie d’avions

La demande du motoriste Pratt & Whitney de rappeler un certain nombre d’A321Neo de Vietnam Airlines et Vietjet a perturbé le planning de ces compagnies. Des solutions sont envisagées pour ne pas freiner la forte reprise du secteur.

>> La pénurie d’avions est assez grave, selon le directeur general de la CAAV

Selon le ministère des Transports et des Communications, des compagnies aériennes vietnamiennes ont récemment procédé à une restructuration, restitué leurs avions et réduit l’exploitation de certaines lignes aériennes. De plus, selon l’annonce du motoriste américain Pratt & Whitney (PW), un certain nombre d’avions doivent être rappelés pour une inspection approfondie et une réparation du moteur PW1100, ce qui a affecté les liaisons nationales et internationales.

En 2023, PW avait détecté un défaut de fabrication dans les réacteurs PW1100G équipant certains Airbus A320Neo. Au moins 600 à 700 moteurs sont concernés.

D’après le directeur général de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (Civil Aviation Authority of Vietnam - CAAV), Dinh Viêt Thang, le rappel des moteurs entraînera l’arrêt forcé des avions concernés pour 2024 et 2025 (la période d’immobilisation commençant en janvier 2024).

Nombre d’avions en baisse

Fin mars dernier, la flotte vietnamienne comptait 205 avions. Actuellement, 159 sont exploités, 20 sont en maintenance routinière et 26 doivent faire démonter leurs moteurs pour inspection et réparation conformément aux exigences du motoriste. D’ici la fin de l’année, 42 appareils des compagnies aériennes vietnamiennes devront cesser leurs opérations, a informé Dinh Viêt Thang.

Toujours selon lui, le temps normal de réparation du moteur prend environ 18 mois. Cependant, le nombre élevé d’avions dans le monde présentant des erreurs moteur entraîne une rupture de la chaîne d’approvisionnement du constructeur. Parallèlement, certaines compagnies aériennes ont dû restructurer leur dette, ce qui a fait grimper les prix de location des avions dans le monde entier.

Il est prévu qu’il faudra attendre fin 2026, voire début 2027, pour que la réparation des moteurs des compagnies aériennes vietnamiennes soit terminée et qu’elles puissent reprendre leurs opérations normalement, a-t-il indiqué, ajoutant que la pénurie d’avions pourrait rendre les billets plus chers pendant la prochaine haute saison estivale. Le secteur de l’aviation met en œuvre de nombreuses mesures pour faire face à la pénurie d’avions pendant cette période, a-t-il affirmé.

Début 2023, les compagnies aériennes nationales possédaient plus de 220 avions, mais à présent, il n’en reste plus qu’environ 170. Plus récemment, Pacific Airlines - une filiale de Vietnam Airlines - a payé la totalité de sa flotte d’avions pour apurer la dette de 220 millions d’USD contractée auprès de partenaires étrangers. Cette compagnie aérienne avait transféré des passagers vers des vols de Vietnam Airlines. Actuellement, cette dernière fait en sorte que Pacific Airlines loue à sec trois de ses avions. Pacific Airlines est la première compagnie aérienne à bas prix au Vietnam, dans laquelle la compagnie aérienne australienne Qantas Group a investi. En octobre 2020, ce groupe a mené des démarches pour se retirer de Pacific Airlines et transférer 30% de son capital à Vietnam Airlines. Au premier trimestre 2022, l’accord était conclu et Vietnam Airlines détenait depuis lors près de 99% du capital de Pacific Airlines.

Surmonter les difficultés

Afin de minimiser l’impact sur les passagers, le ministère des Transports et des Communications a demandé à la CAAV d’ordonner aux compagnies aériennes d’élaborer de toute urgence des plans afin d’assurer et de maintenir le transport, en particulier pendant les congés à l’occasion du 49e anniversaire de la Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) et de la Fête du travail (1er mai) et la prochaine haute saison estivale. Parallèlement, il faut mettre en œuvre des solutions pour limiter les retards et les annulations, améliorer la qualité du service, ainsi que respecter strictement les réglementations et chartes de transport liées aux obligations du transporteur.

Lors des prochains congés du 30 avril - 1er mai, les compagnies aériennes vietnamiennes prévoient de fournir environ 900.000 sièges sur les vols intérieurs. Les liaisons depuis Hanoï et Hô Chi Minh-Ville vers d’autres localités comptent 657.000 sièges, équivalant à 3.400 vols, soit une hausse de respectivement 4,2% et 5,5% par rapport à la même période de l’année dernière.

La CAAV doit soutenir et encourager les compagnies aériennes à augmenter leur capacité opérationnelle, à répondre aux besoins de voyage des gens et à proposer des solutions pour surmonter les difficultés. En outre, il est nécessaire d’organiser une surveillance stricte de la sûreté et de la sécurité et de se coordonner avec les compagnies aériennes pour informer les agences de presse de la situation des activités de transport aérien.

Auparavant, la CAAV avait déclaré qu’elle s’était concentrée sur la révision des plans et politiques pertinents et sur la mise en œuvre de mesures pour s’adapter à la situation.

