Vung Tàu : un pêcheur souffrant de fortes douleurs abdominales secouru en mer

Le Centre de coordination vietnamien de recherche et de sauvetage maritimes, relevant de l’Administration maritime et fluviale du Vietnam, a mené avec succès, le 18 août, une opération de secours au profit d’un pêcheur qui aurait souffert d’une appendicite alors qu’il travaillait en mer.

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La veille, à 19h10, le Centre avait reçu un appel de détresse du navire de pêche TG 90368 TS, signalant qu’un pêcheur, Truong Van Chung, né en 1980, souffrait de fortes douleurs abdominales du côté droit, avec une suspicion d’appendicite aiguë. Le navire faisait route vers la terre afin de permettre son admission à l’hôpital. Il se trouvait alors à environ 110 milles nautiques au sud-est du cap de Vung Tàu. Le propriétaire du navire avait demandé une intervention de secours urgente. La mer était agitée, avec des vents de sud-ouest de force 5 à 6 et des rafales de force 7 à 8.

Photo : VNA/CVN

Dès réception de l’alerte, le Centre a demandé à la station côtière de Hô Chi Minh-Ville (Hochiminh Radio) d’assurer une assistance médicale à distance et s’est coordonné avec le Commandement des gardes-frontières de Hô Chi Minh-Ville et les forces compétentes pour traiter l’incident.

Sur instruction du Bureau du Comité national de pilotage de la défense civile et de l’Administration maritime et fluviale du Vietnam, le Centre a rapidement dépêché le navire spécialisé de recherche et de sauvetage SAR 413, accompagné d’un médecin du Commandement des gardes-frontières de Hô Chi Minh-Ville, depuis Vung Tàu pour porter secours au pêcheur.

À 2h21, le 18 août, après avoir navigué dans des conditions difficiles, le SAR 413 a atteint le navire TG 90368 TS. Les sauveteurs ont pris en charge le patient et lui ont prodigué les premiers soins avant de le ramener rapidement à terre.

À 7h00 le même jour, le SAR 413 a ramené le patient sain et sauf au quai du Centre, à Vung Tàu, avant de le remettre aux autorités compétentes. Il a ensuite été transféré à l’Hôpital général de Vung Tàu pour y recevoir des soins d’urgence et poursuivre son traitement.

VNA/CVN