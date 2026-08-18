An Giang accélère les projets au service de l’APEC 2027

Chargée de 21 projets destinés à l’APEC 2027, la province d’An Giang veille au respect des délais, à la qualité des ouvrages et à la transparence de leur mise en œuvre.

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Photo : VNA/CVN

La province d’An Giang poursuit la mise en œuvre des projets destinés à préparer l’APEC 2027, en veillant à assurer simultanément le respect des délais, la qualité des infrastructures et la transparence dans leur réalisation.

Selon la décision n°948/QD-TTg du Premier ministre, datée du 17 mai 2025, la province s’est vu confier la réalisation de 21 projets liés à l’organisation de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027, représentant un investissement total de plus de 137.000 milliards de dôngs. Ces projets sont répartis en deux groupes actuellement en cours de déploiement.

Le premier groupe comprend dix projets d’investissement public. Ces derniers ont achevé les procédures de sélection des investisseurs ou des entrepreneurs chargés des travaux, dont un projet ayant fait l’objet d’une sélection d’investisseur et neuf d’une sélection d’entrepreneurs. Plus de 13.298 milliards de dôngs ont été prévus au budget de 2026 pour ces projets d’investissement public.

Le second groupe regroupe onze projets réalisés selon le modèle du partenariat public-privé (PPP) ou sous forme d’investissement commercial. Les procédures de sélection des investisseurs ont été finalisées pour l’ensemble de ces projets.

Sur le terrain, plusieurs lots de travaux progressent conformément aux exigences de délai, de qualité, de sécurité et d’efficacité. Cinq projets respectent ou dépassent les délais prévus : l’agrandissement de l’Aéroport international de Phu Quôc ; le développement des infrastructures techniques, la transition numérique et la construction d’un centre d’opération intelligent pour la gestion de la zone spéciale de Phu Quôc ; la zone urbaine mixte de Bai Dat Do ; la zone urbaine touristique du mont Ong Quan ; et l’usine d’eau du lac Cua Can.

En parallèle, la province met en œuvre un plan d’ensemble pour les activités de l’Année de l’APEC 2027 dans la zone spéciale de Phu Quôc. Les sept sous-comités du Comité de pilotage ont adopté leurs plans sectoriels respectifs, définissant clairement les tâches, le calendrier de mise en œuvre et les responsabilités de chacun afin d’assurer une coordination cohérente et efficace.

La province d’An Giang renforce la discipline dans la gestion des projets destinés à l’APEC 2027 et accélère leur mise en œuvre grâce à des solutions scientifiques, sans déroger au principe de primauté du droit et dans le strict respect des dispositions légales tout au long de leur réalisation.

Le président du Comité populaire provincial, Hô Van Mung, a souligné qu’en raison de l’importance politique et diplomatique majeure de l’APEC 2027, les mécanismes et politiques spécifiques doivent être appliqués dans le strict respect de la loi. Il a souligné qu’il ne faut en aucun cas élargir leur champ d’application ou enfreindre les règles sous prétexte d’urgence.

La province exerce un contrôle strict sur la gestion financière, budgétaire et foncière, en particulier pour les projets réalisés sous forme de partenariat public-privé (PPP), notamment les contrats Construire-Transférer (BT) et Construire-Exploiter-Transférer (BOT).

Enfin, la province a clairement défini la responsabilité personnelle des dirigeants des services et organismes concernés, de l’Autorité de gestion de la zone économique de Phu Quôc, du Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quôc et des comités de gestion des projets. La Police provinciale et les services spécialisés sont chargés de surveiller et de contrôler activement les domaines et les étapes présentant des risques élevés afin de détecter, prévenir et sanctionner rapidement toute infraction.

VNA/CVN