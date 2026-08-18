À la recherche des traces du passé pour redonner un nom aux héros morts pour la Patrie

À Cà Mau, les forces compétentes intensifient les recherches et l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie, en s’appuyant sur les témoignages de témoins et les archives historiques.

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Photo : VNA/CVN

Chaque découverte constitue une étape importante pour rendre leur identité aux martyrs et les ramener auprès de leurs familles, près de 80 ans après leur sacrifice.

À partir de maigres indices tirés des souvenirs de témoins et de documents historiques, les forces compétentes de la province de Cà Mau poursuivent inlassablement leurs recherches afin de retrouver et de rapatrier les restes de soldats morts pour la Patrie près de 80 ans après leur sacrifice.

Cette quête des traces du passé témoigne non seulement de la responsabilité et de la profonde reconnaissance envers ceux qui ont donné leur vie pour la Patrie, mais ouvre également la voie à l’identification de leurs restes et à leur retour auprès de leur famille et de leur terre natale.

Les 16 et 17 août, l’équipe provisoire chargée de la recherche et du rapatriement des restes de soldats morts pour la Patrie, relevant du Commandement militaire de la province de Cà Mau, a exhumé avec succès les restes d’un soldat dans le hameau de My Diên, commune de Dông Hai. Un indice important avait été fourni par Mme Pham Thi Gao, née en 1939 et domiciliée dans ce même hameau, dans le cadre de la "Campagne de 500 jours et nuits visant à intensifier la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie".

Selon le témoignage de Mme Gao, le 7 juin 1947, lors d’un combat contre un navire de guerre français sur le fleuve Gia Rai, à la frontière entre les provinces de Bac Liêu et de Cà Mau, un combattant nommé Doi et son compagnon d’armes, le martyr Lam Van Sen, sont tombés au combat. Après l’affrontement, la famille de Lam Van Sen a ramené les dépouilles des deux hommes et les a inhumées côte à côte. Faute de connaître le nom complet et l’origine du compagnon d’armes, la famille a inscrit sur sa tombe le nom "Lam Van Doi", en lui attribuant le nom de famille et le nom intermédiaire de Lam Van Sen.

Près de 80 ans se sont écoulés depuis. Le paysage a profondément changé et les personnes ayant été témoins des combats de l’époque sont de moins en moins nombreuses. Pourtant, le souvenir de ce soldat tombé au combat a été transmis de génération en génération par les habitants. En suivant les témoignages recueillis, les forces compétentes ont procédé à des relevés et délimité la zone de recherche avant de retrouver les restes à l’endroit correspondant aux informations fournies.

Immédiatement après l’exhumation, des échantillons biologiques ont été prélevés pour procéder à une analyse ADN en vue de l’identification conformément à la réglementation. Les restes ont par ailleurs été conservés dans des conditions appropriées dans l’attente des cérémonies commémoratives et de l’inhumation.

Dans le cadre de la "Campagne de 500 jours et nuits", le Comité de pilotage 515 de la province de Cà Mau a procédé à l’exhumation de 1.025 tombes dans deux cimetières de soldats morts pour la Patrie situés dans les communes de Trân Van Thoi et de Phuoc Long, permettant de recueillir 772 échantillons de restes humains répondant aux conditions requises pour les analyses ADN.

Photo : VNA/CVN

Afin de recueillir davantage d’informations, le Comité de pilotage 515 de Cà Mau a également adressé des lettres aux organismes concernés, aux anciens combattants et à la population, les appelant à fournir tout renseignement sur les lieux d’inhumation, les schémas des combats et les souvenirs de témoins susceptibles de contribuer aux recherches.

Les efforts se poursuivent également dans d’autres zones de la province. Le 14 août, l’équipe K90 relevant du Département politique de la Région militaire 9 a retrouvé les restes d’un soldat mort pour la Patrie dans un ancien cimetière provisoire situé au pont Chu Y, dans la commune de Khanh Hung.

Avant cette découverte, l’équipe K90 avait travaillé en coordination avec les autorités locales pour recueillir les témoignages des personnes âgées et des habitants de la région. Elle avait également effectué des relevés minutieux sur le terrain et recoupé les documents historiques avec les informations fournies par la population.

Selon Ngô Vu Thang, vice-président du Comité populaire provincial et chef du Comité de pilotage 515 de Cà Mau, la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie constituent une œuvre profondément humanitaire. Il s’agit d’une responsabilité et d’un devoir moral envers les familles des martyrs et en hommage au sacrifice des héros morts pour la Patrie.

Il a souligné la nécessité d’intensifier l’information et la sensibilisation afin de recueillir davantage d’indices, de vérifier rapidement et efficacement les informations disponibles et de procéder avec précision aux prélèvements destinés aux analyses ADN, en veillant à ne laisser de côté aucune tombe, aucune information ni aucun dossier en suspens.

La "Campagne de 500 jours et nuits" ne se mesure pas seulement au nombre de tombes retrouvées ou d’échantillons biologiques recueillis. Elle illustre plus largement la tradition vietnamienne de "boire l’eau en se souvenant de sa source", qui consiste à honorer ceux qui ont contribué à la défense et à la construction de la Patrie. Chaque tombe retrouvée et chaque identité établie constituent un pas de plus vers le retour des héros morts pour la Patrie auprès de leurs familles, répondant ainsi à l’attente entretenue pendant des générations par leurs proches et par l’ensemble de la population.

VNA/CVN