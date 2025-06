Hôpital franco-vietnamien de Hô Chi Minh-Ville

Quand l'Hôpital FV redonne un élan aux enfants démunis

Grâce au Fonds humanitaire "Donner un élan à l’enfance" de l’Hôpital franco-vietnamien de Hô Chi Minh-Ville, le petit écolier Duy Quang a pu recevoir une opération gratuite de la main. Un récit d'espoir où médecine, solidarité et engagement changent une vie.

Duy Quang, élève de 5e, originaire de la province de Hà Tinh (Centre), a captivé les coeurs des internautes vietnamiens grâce à sa voix douce et à son amour profond pour les chants folkloriques. Mais derrière cette passion se cache un combat quotidien : il est né avec une cardiopathie congénitale et une grave malformation des bras. Il ne possède pas les radius dans les deux avant-bras, ses bras sont déformés et il est dépourvu de pouces, ce qui limite considérablement son autonomie.

Dans l’espoir de redonner à son fils une certaine indépendance, le père de Duy Quang s’est lancé dans une quête médicale. Celle-ci l’a conduit au Fonds "Nâng bước tuổi thơ" (Donner un élan à l’enfance) de l’Hôpital franco-vietnamien de Hô Chi Minh-Ville (Hôpital FV), qui finance les soins pour des enfants issus de familles défavorisées.

Un tournant décisif : le dossier de Quang a été accepté, et il a pu être transféré dans la mégapole du Sud pour y recevoir des soins spécialisés.

À l’hôpital FV, le gosse a non seulement été pris en charge gratuitement, mais a aussi eu la chance d’être opéré par le docteur Stéphane Guero, l’un des meilleurs chirurgiens de la main au monde. Depuis plusieurs années, ce médecin français consacre une partie de son temps à opérer bénévolement des enfants vietnamiens souffrant de malformations complexes, dans le cadre d’un partenariat humanitaire avec l’hôpital FV.

Grâce aux compétences de M. Guero et à l’engagement de l’équipe médicale de FV Hospital, l’histoire de Quang s’écrit aujourd’hui avec espoir. Un jour, il pourra peut-être tenir lui-même un micro, avec ses mains réparées, et entonner à pleins poumons un air folklorique. Un hommage en musique à tous ceux qui lui ont tendu la main.

Texte et photo : Minh Thu/CVN