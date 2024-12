La demande de voyages durant le Nouvel An lunaire 2025 sera plus élevée que l'an dernier

Le Nouvel An lunaire (Têt) 2025 arrive dans deux mois, mais de nombreux vols sont presque complets tandis que le nombre d'avions en service est d'environ 170, en baisse de près de 50 par rapport à la même période de 2023, ce qui rend la pression des voyages encore plus forte pendant la haute saison du Têt.

Photo : VNA/CVN

Selon l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV), le taux d'occupation de nombreuses vols s’est élevé à 90%, certains sont complets.

Concrètement, lors du premier jour de congé (25 janvier 2025, soit 26e jour du dernier mois lunaire), 99% des sièges sur les vols de la ligne Hô Chi Minh Ville - Huê et Hô Chi Minh Ville - Chu Lai ont été réservés. Les vols sur la ligne Hô Chi Minh Ville - Pleiku, Hô Chi Minh Ville - Tuy Hoa, Hô Chi Minh Ville - Quy Nhon, Hô Chi Minh Ville - Quang Binh sont tous réservés. Le taux d'occupation des autres vols depuis Hô Chi Minh Ville vers d’autres localités a atteint également plus de 50%.

Entre le 14 janvier et le 12 février 2025, les compagnies aériennes vietnamiennes vont fournir plus de 6,9 millions de sièges sur les lignes nationales et internationales, avec une moyenne de 227.000 sièges/jour, soit une augmentation de 4% par rapport au Nouvel An lunaire 2024. Le nombre total de sièges proposés sur les lignes intérieures s'élève à environ 4,8 millions, en moyenne 160.000 sièges/jour, en hausse d'environ 3,5% sur un an.

Les compagnies aériennes estiment que la demande de voyages pendant le Nouvel An lunaire 2025 augmentera d'environ 10% par rapport à l’année précédente.

Pour réponde à la forte demande de voyages durant le Nouvel An lunaire 2025, des compagnies aériennes ont proposé de louer plus d’avion. En novembre, Bamboo Airways a loué un Airbus A320, portant le nombre de véhicules de sa flotte à huit.

De son côté, Vietravel Airlines a ajouté un et Vietnam Airlines Group, quatre Airbus A320/321. Chaque avion devrait servir environ 180 vols à la haute saison.

VNA/CVN