Vietnam Airlines exploite officiellement le terminal T3 de Tân Son Nhât pour ses vols intérieurs

Opéré par un Airbus A321 avec 105 passagers à bord, le vol a atterri à l'aéroport de Vân Dôn près de deux heures après son décollage.

Un représentant de la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a déclaré que la compagnie aérienne poursuivrait le transfert progressif de ses vols intérieurs vers le terminal T3.

Selon le plan, à partir de 0h00 le 19 avril, tous les vols entre Hô Chi Minh-Ville et Hanoï opérés par Vietnam Airlines seront transférés pour être exploités au terminal T3. Ensuite, à partir du 28 avril, tous les autres vols intérieurs de la compagnie seront également transférés pour fonctionner dans ce terminal, à l’exception des vols entre Hô Chi Minh-Ville et les destinations Côn Dao, Rach Gia, Cà Mau qui continueront d’être opérés au terminal T1 comme actuellement.

Les vols des deux autres compagnies aériennes appartenant au groupe Vietnam Airlines, à savoir Pacific Airlines et VASCO, continueront d’opérer au terminal T1 jusqu’à nouvel ordre.

Un hub aérien majeur en Asie-Pacifique

La compagnie aérienne installe des comptoirs d'enregistrement numérotés de 56 à 109 dans le nouveau terminal, ainsi que 22 bornes d'enregistrement en libre-service, afin de permettre aux passagers de gagner du temps et de gagner en autonomie lors de leurs déplacements.

Pour un voyage sans encombre, il est conseillé aux passagers de vérifier attentivement les informations relatives au terminal de départ figurant sur leurs billets, de se familiariser avec l'agencement du terminal T3, d'arriver à l'aéroport au moins deux heures avant le départ et de privilégier l'enregistrement en ligne via le site web de la compagnie aérienne, l'application mobile ou les bornes d'enregistrement du terminal.

Avec son design contemporain et ses technologies aéronautiques de pointe, complétées par un réseau intégré de routes et de passerelles, le terminal T3 devrait accueillir 20 millions de passagers par an.

D'une superficie totale de 112.500 m², le terminal comprend un sous-sol et quatre étages. Il a été conçu pour accueillir 90 comptoirs d'enregistrement traditionnels, 20 dépose-bagages automatisés et 42 bornes d'enregistrement automatique.

L'inauguration du terminal T3 améliorera significativement la qualité des services de Vietnam Airlines et l'expérience des passagers grâce à des technologies aéronautiques de pointe. Elle positionnera également Tân Son Nhât comme un hub aérien majeur en Asie-Pacifique, marquant une étape cruciale dans la stratégie de développement des infrastructures aéronautiques vietnamiennes et ouvrant la voie à un écosystème de services intégré et confortable, conforme aux standards 5 étoiles du groupe Vietnam Airlines.

Thuy Hà/CVN