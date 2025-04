Le vice-PM Mai Van Chinh demande d'organiser une fête du Vesak de manière solennelle et sécurisée

Présidant une réunion mercredi 16 avril à Hanoï pour examiner les travaux liés à la fête du Vesak des Nations unies 2025, prévue en mai prochain, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a souligné que, selon les directives du Secrétariat du Parti, cet événement devrait être organisé solennellement et en toute sécurité, laissant une bonne impression sur les délégations et les pays participants.

La réunion visait à passer en revue les travaux qui avaient été, étaient et seraient fait, afin de créer des conditions favorables pour aider la Sangha bouddhiste du Vietnam à organiser avec succès cette fête.

Le Vietnam a organisé la fête du Vesak à trois reprises : en 2008 à Hanoï, en 2014 à Ninh Binh et en 2019 à Hà Nam. Cette année, la fête se déroule à Hô Chi Minh-Ville. C’est une fête bouddhiste importante, avec la participation de délégués et de hauts dirigeants de pays. Elle revêt une importance capitale dans le processus d’intégration internationale, en honorant les valeurs éthiques et culturelles, la solidarité et l’amitié, contribuant à l'édification d’un monde de paix et de bonheur.

L’accueil de la fête du Vesak 2025 au Vietnam contribue à présenter aux amis internationaux l’image du Vietnam et de son peuple épris de paix, amicaux, harmonieux et unis, tout en affirmant la politique constante de respect et de garantie de la liberté de croyance et de religion du Parti et de l'État du Vietnam et à présenter de grandes réalisations d'importance historique après 50 ans de libération nationale.

Le vice-Premier ministre a reconnu les efforts déployés par les ministères, les branches, les agences, les localités et la Sangha bouddhiste du Vietnam au cours des dernières années pour mettre en œuvre activement les directives du Secrétariat et du gouvernement concernant l'organisation de la Fête du Vesak 2025.

