Inauguration du premier barrage SABO au Vietnam

Le 16 avril, à Ban Piêng, dans la commune de Nâm Pam du district de Muong La, province de Son La, dans le cadre du projet "Amélioration de la capacité de réduction des risques d'inondations soudaines et de glissements de terrain dans la région montagneuse du Nord" financé par des fonds d'APD non remboursables du gouvernement japonais, a eu lieu la cérémonie d'inauguration du premier projet de barrage SABO au Vietnam.

>> Le PM ordonne des mesures pour faire face aux catastrophes naturelles dans le Tây Nguyên

>> Le Vietnam veut coopérer dans la gestion et l’utilisation efficaces et durables des ressources en eau du Mékong

Ce projet est co-organisé par le Département de gestion des digues et de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, le Service de l'agriculture et de l'environnement de la province de Son La et le bureau de l'Agence japonaise de coopération internationale au Vietnam (JICA).

Photo : JICA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, le directeur adjoint du Département de gestion des digues et de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles, directeur du projet Nguyên Truong Son, a souligné l'importance, la signification et l'efficacité du barrage SABO pour minimiser les risques causés par les crues soudaines et les coulées de boue, et a exprimé son espoir que le gouvernement japonais continuera à soutenir le Vietnam dans la construction d'un réseau de nombreux barrages SABO complets.

Ce réseau sera également considéré comme un modèle par le gouvernement vietnamien pour évaluer son efficacité, envisageant ainsi et mobilisant des ressources pour investir dans la réplication du projet de barrage SABO dans d’autres zones présentant des risques similaires.

La construction du barrage SABO a débuté en septembre 2024 et s'est achevée en mars dernier. Ce projet devrait être efficace et contribuer à protéger 28 ménages, une école maternelle et une maison de la culture sur la rive gauche en aval du barrage.

Un barrage SABO est une structure d'ingénierie civile étudiée et développée par les Japonais, spécialement conçu pour la gestion des sédiments et la prévention des désastres liés aux flux de débris (coulées de boue, roches, bois flottant) dans les zones montagneuses et les rivières à forte pente. Le terme "SABO" vient du japonais et signifie littéralement "protection contre le sable" ou "travaux de contrôle de l'érosion".

Jusqu'à présent, outre plus de 64.000 grands et petits barrages Sabo construits au Japon, ce système est également largement appliqué en République de Corée, à Taïwan (Chine)...

VNA/CVN