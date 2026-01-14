Sécurité aérienne : Vietjet confirme sa place parmi les plus sures au monde

La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a une nouvelle fois été distinguée par AirlineRatings, le seul site web mondial d'évaluation de la sécurité et des services des compagnies aériennes, en intégrant le classement des transporteurs les plus fiables au monde pour 2026. Cette reconnaissance internationale place Vietjet aux côtés de grands acteurs du secteur à bas coûts, tels qu’EasyJet, Southwest et Ryanair.

Photo : CTV/CVN

Depuis 2018, Vietjet parvient à maintenir la note maximale de 7/7 étoiles, illustrant ses efforts constants pour garantir une sécurité optimale à ses passagers.

Sharon Peterson, directrice générale d’AirlineRatings.com, a souligné que Vietjet a su maintenir une croissance stable, tout en garantissant une fiabilité opérationnelle élevée et une homogénéité de sa flotte. Forte d'une flotte jeune et d'une réputation de sécurité absolue tout au long de ses 20 années d'activité, Vietjet illustre parfaitement un modèle d'exploitation qui privilégie la sécurité. L'aviation vietnamienne obtient également ses meilleurs résultats historiques aux évaluations de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) sur la sécurité, la sûreté et l'efficacité du transport aérien international.

Le classement établi par AirlineRatings repose sur l'analyse de 320 compagnies aériennes à travers le monde selon des critères extrêmement stricts, incluant l’âge de la flotte, les incidents graves, la formation des pilotes et les audits de sécurité internationaux. Pour l'édition de cette année, l’organisme a accordé une importance accrue à la prévention des turbulences en vol ainsi qu'à divers autres paramètres techniques spécialisés.

Vietjet exploite actuellement une flotte moderne et économe en carburant avec un taux de fiabilité technique atteignant 99,72%, l'un des plus performants de la région. La compagnie détient les certifications internationales certification IOSA pour la sécurité opérationnelle et ISAGO pour la sécurité des opérations au sol. En s’impliquant activement dans les programmes d'amélioration de l'Association internationale du transport aérien (IATA) et en investissant massivement dans la formation, la maintenance et la technique, Vietjet réaffirme son ambition de respecter les standards de sécurité les plus élevés de l'industrie mondiale.

Dans le cadre de l'expansion de ses activités, Vietjet a récemment fait l'acquisition de 22 nouveaux appareils de dernière génération afin d'optimiser ses performances d'exploitation.

En tant qu'organisation indépendante, AirlineRatings fournit des informations de référence à des millions de voyageurs internationaux, contribuant à renforcer la sensibilisation aux normes de sécurité et s’imposant comme l’un des indicateurs les plus respectés du secteur aérien mondial.

VNA/CVN