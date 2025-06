Le Vietnam, partenaire stratégique de Hong Kong dans les sciences et technologies

Alors que le Vietnam et Hong Kong (Chine) traversent des transformations majeures dans les domaines des sciences, des technologies et de la formation des ressources humaines, de nouvelles opportunités émergent pour une coopération bilatérale de haute qualité.

C'est ce qu'a affirmé le Professeur Wong Kam-fai de l'Université chinoise de Hong Kong et membre du Conseil législatif de Hong Kong, lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA). Il a salué les avancées significatives du Vietnam dans les domaines scientifiques et technologiques.

Photo: VNA/CVN

Le Professeur Wong Kam-fai a particulièrement mis en lumière l'investissement croissant du Vietnam dans l'innovation, notamment dans des secteurs clés tels que l'intelligence artificielle, la protection de l'environnement et les villes intelligentes. Autant de domaines qu'il considère comme particulièrement propices à une coopération renforcée avec Hong Kong.

Le professeur Wong Kam-fai a rappelé que l’un des objectifs stratégiques de Hong Kong, dans sa volonté de devenir un pôle scientifique et technologique international, est de développer la coopération mondiale. Tirer parti des capacités et des talents des pays partenaires, dont le Vietnam, est essentiel à cet égard.

Ces dernières années, Hong Kong a donc accordé une attention particulière au recrutement et à la formation de talents vietnamiens dans les secteurs de haute technologie, a-t-il indiqué.

De plus en plus d’étudiants vietnamiens brillants viennent étudier et faire de la recherche à Hong Kong. Bon nombre d’entre eux choisissent d’y rester après l’obtention de leur diplôme, devenant ainsi des passerelles entre le Vietnam, la Chine et Hong Kong en particulier.

Ceux qui rentrent au Vietnam après leurs études jouent également un rôle essentiel, en incitant talents, entreprises et investisseurs vietnamiens à explorer les opportunités de coopération et d’investissement à Hong Kong.

Les entreprises vietnamiennes sont de plus en plus attirées par le dynamisme de Hong Kong, d’autant plus que l’Asie est appelée à rester la région économique à la croissance la plus rapide du monde au cours des cinq à dix prochaines années.

Wong Kam-fai a souligné que le gouvernement vietnamien fait preuve d’un engagement fort en faveur du développement scientifique et technologique. Le classement du Vietnam en matière d’innovation s’est continuellement amélioré ces dernières années, témoignant d’investissements soutenus dans la recherche, le développement et l’innovation.

Dans un contexte mondial marqué par le vieillissement de la population et la baisse des taux de natalité, les sciences et technologies deviennent des leviers essentiels. Le Vietnam a pleinement saisi cette tendance et investit en conséquence, a-t-il affirmé.

Centre technologique international

Avec cinq universités classées parmi les 100 meilleures au monde et un réseau croissant d’instituts de recherche, Hong Kong s’est affirmée comme un pôle de talents scientifiques et d’innovation. Le gouvernement local entend faire de la ville un centre technologique international, en transformant les résultats de la recherche en applications concrètes.

Ces deux dernières années, le gouvernement hongkongais a investi 200 milliards de dollars HK (environ 25,6 milliards de dollars US) dans le développement des sciences et technologies. Son plan quinquennal prévoit notamment de renforcer les liens entre les entreprises, le milieu universitaire et les instituts de recherche.

Le Professeur Wong Kam-fai a souligné que, malgré ses relations internationales solides et sa capacité à attirer de nombreux partenaires étrangers dans les domaines industriel et commercial, le Vietnam doit désormais s'intéresser au développement de ses propres capacités scientifiques et technologiques. L'objectif est clair : le pays doit passer du statut d'utilisateur de technologies à celui de créateur, porteur d'innovations et d'avancées originales.

Enfin, il a insisté sur l'importance pour le Vietnam de promouvoir davantage son image à l'international. Beaucoup perçoivent encore le pays comme une économie à faible technologie et à forte intensité de main-d'œuvre, alors qu'il est aujourd'hui en pleine transition vers une économie innovante et axée sur la technologie.

Pour attirer davantage de partenaires et d'investisseurs internationaux, le Vietnam doit ainsi renforcer sa visibilité et son rayonnement sur la scène mondiale, a-t-il conclu..

VNA/CVN