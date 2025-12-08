Vietjet : vols quotidiens Hô Chi Minh-Ville – Manille à partir du 19 décembre

À partir du 19 décembre, la compagnie aérienne Vietjet intensifiera ses opérations en assurant une liaison quotidienne entre Hô Chi Minh-Ville et Manille (Philippines).

Plus précisément, les vols décolleront chaque jour de l’aéroport international de Tân Son Nhât à 23h05 pour atterrir à l’aéroport international Ninoy Aquino de Manille à 02h50 le lendemain (heure locale). Dans le sens inverse, les appareils quitteront la capitale philippine à 03h45 du lundi au dimanche, avec une arrivée prévue dans la métropole du Sud du Vietnam à 05h30 le même jour.

Pour accompagner cette augmentation de fréquence, le transporteur a lancé une vaste campagne promotionnelle mettant à disposition des milliers de billets à partir de 0 dông, hors taxes et frais. Ces tarifs préférentiels sont accessibles quotidiennement lors du créneau horaire de 12h00 à 14h00, directement sur le site officiel de la compagnie ou via son application mobile.

Parallèlement, une franchise de bagages enregistrés de 20 kg est offerte aux passagers réservant en classe Eco pour des voyages prévus entre le 5 janvier et le 28 mai 2026, hors périodes de pointe.

Outre ces avantages tarifaires, Vietjet continue de miser sur la qualité de service en déployant une flotte moderne et économe en carburant, encadrée par des équipages professionnels. L’expérience passager est également enrichie par une offre gastronomique variée, proposant des spécialités emblématiques telles que le pho (soupe de nouilles à la viande de bœuf), le banh mi ou le café au lait glacé, ainsi que par des animations culturelles et artistiques organisées en plein vol.

