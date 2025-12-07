Empreinte du Vietnam lors de la Foire de l’artisanat Artigiano Milan 2025

Du 6 au 14 décembre 2025, la 29ᵉ édition de la Foire internationale de l’artisanat Artigiano in Fiera se déroule au parc des expositions de Milan, réunissant près de 3 400 entreprises issues de 100 pays.

Photo : VNA/CVN

Placé sous l’égide du Service de l’agriculture et de l’environnement de Hanoï, le pavillon vietnamien se distingue cette année par une stratégie affirmée autour du thème : "Produits OCOP du Vietnam - Convergence des valeurs, Rayonnement culturel".

Occupant plus de 100 m², l’espace "Hanoï - Vietnam", conçu dans un style asiatique contemporain, se veut une véritable passerelle culturelle à destination du public européen. Dix entreprises y dévoilent une sélection représentative du savoir-faire vietnamien, mêlant artisanat d’art - céramique, soie, rotin - et produits agricoles OCOP de haute qualité tels que thé, café et noix de cajou. L’ensemble témoigne de la capacité des villages de métier du Vietnam à s’adapter aux exigences du marché international.

L’inauguration du pavillon, le 6 décembre, s’est déroulée en présence de Nguyên Thu Hà, chargée d’affaires de l’ambassade du Vietnam en Italie, ainsi que de plusieurs responsables italiens, dont Enrico Brambilla, secrétaire général de la Fédération de l’artisanat de Milan. Ce dernier a salué la participation régulière du Vietnam et le potentiel croissant de ses produits sur le marché italien, affirmant son soutien à un renforcement de la présence vietnamienne lors de l’édition 2026.

Antonio Intiglietta, Pdg de Gestione Fiere, a également souligné le caractère unique et distinctif des articles présentés, mettant en avant la qualité et l’originalité de l’artisanat vietnamien.

Les représentants vietnamiens et leurs partenaires italiens ont échangé de manière approfondie sur les tendances de consommation et les évolutions esthétiques à l’échelle mondiale. Les deux parties ont convenu de la nécessité d’une coopération durable afin de promouvoir un développement équilibré de l’industrie artisanale.

Événement incontournable depuis 1996, auquel les entreprises vietnamiennes participent depuis les années 2000, Artigiano in Fiera confirme son rôle de plateforme stratégique pour promouvoir la marque nationale vietnamienne et faire rayonner ses valeurs culturelles en Europe.

VNA/CVN