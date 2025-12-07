L'immobilier du pays attire massivement les investisseurs sud-coréens

L’attrait croissant du marché immobilier vietnamien a occupé le devant de la scène lors du Forum d’investissement immobilier à l’étranger 2025, organisé le 6 décembre à Séoul par Cloud, une entreprise sud-coréenne spécialisée dans le conseil en investissements immobiliers internationaux.

>> L’immobilier industriel capte toujours les investisseurs

>> Un vaste potentiel pour l’immobilier dédié aux personnes âgées au Vietnam

>> L’immobilier vietnamien entre dans une nouvelle phase d’attraction des capitaux IDE

Photo : VNA/CVN

L’événement s’est déroulé dans un contexte marqué par le durcissement récent de la politique immobilière en République de Corée, un facteur qui continue de stimuler la sortie de capitaux vers les marchés étrangers.

Au cours du forum, les experts ont souligné que le Vietnam s’imposait comme l’un des marchés les plus prometteurs de la région, affichant un potentiel de croissance supérieur à celui de nombreuses économies voisines.

Grâce à une croissance économique stable autour de 7–8%, à la forte progression des investissements directs étrangers et à l’essor des projets d’infrastructures urbaines, le pays apparaît en parfaite adéquation avec la stratégie d’expansion internationale des investisseurs sud-coréens. Les réformes juridiques entrées en vigueur en août 2024 ont par ailleurs amélioré la transparence et la sécurité des transactions, autorisant notamment les investisseurs étrangers à acquérir des appartements pour une durée allant jusqu’à 50 ans, avec possibilité de prolongation.

Représentant le marché vietnamien, Denise Pham (KOVIRE) a indiqué que de nouvelles zones de croissance prenaient forme à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, portées par des projets de villes intelligentes, des centres financiers et commerciaux ainsi que par le développement d’infrastructures stratégiques. Elle a précisé que plusieurs projets haut de gamme présentés lors du forum suscitent un vif intérêt auprès des investisseurs sud-coréens, grâce à leur forte liquidité et à une demande locative stable de la part des experts étrangers.

En marge de l’événement, le Dr. Eric Park a comparé le marché vietnamien à ceux de la Chine et de la République de Corée, estimant que les perspectives de croissance du Vietnam étaient nettement plus favorables. "Avec une croissance maintenue autour de 7–8%, le marché immobilier vietnamien devrait connaître une dynamique très favorable dans les années à venir", a-t-il affirmé. Il a toutefois souligné, à la lumière de l’expérience sud-coréenne, la nécessité pour le Vietnam de mettre en place des mécanismes de gestion efficaces afin de prévenir une éventuelle surchauffe alors que la demande, intérieure comme internationale, progresse rapidement.

En conclusion, Hwang Soon Cheol, Pdg de Cloud, a affirmé que le Vietnam était en passe de devenir l’un des trois piliers stratégiques du portefeuille d’investissement à l’étranger des investisseurs sud-coréens, aux côtés des États-Unis et du Japon.

Il a également annoncé que Cloud continuerait d’élargir son réseau de partenaires et de renforcer sa présence au Vietnam afin de fournir des informations transparentes et des stratégies d’investissement adaptées, dans un contexte où le marché vietnamien poursuit une expansion solide et durable.

VNA/CVN